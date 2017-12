Gli Harmony Gospel Singers in concerto

AIELLO DEL FRIULI – È uno dei gruppi gospel più amati e apprezzati in tutto il mondo. Possono essere definiti la colonna sonora del Natale. Gli Harmony Gospel Singers, ospiti d’eccezione, al Palmanova Outlet Village, il 16 dicembre, a partire dalle 17, si sono formati nel 2003 con l’intento di far conoscere e diffondere al pubblico la musica gospel e la cultura afroamericana. Il clima natalizio, al Village, entra nel vivo.

Un gradito omaggio

Spiritual e gospel sono due generi musicali particolarmente apprezzati durante il periodo natalizio e il Palmanova Outlet Village ha voluto fare un gradito omaggio ai propri visitatori. Il 16 dicembre, dunque, spazio alla musica di qualità con l’esibizione degli Harmony Gospel Singers, un gruppo di cantanti e musicisti gospel fondato e diretto da Stefania Mauro, nata a Londra e diplomatasi alla Royal School of Music, profonda conoscitrice della musica delle chiese afroamericane. Sono conosciuti in tutto il Paese (trecento spettacoli effettuati) e sono il coro italiano che ha tenuto più concerti all’estero.

Il coro

Gli Harmony Gospel Singers hanno partecipato ai più importanti festival gospel europei e, nel 2013, sono stati invitati a tenere un concerto durante il meeting europeo delle chiese battiste. Il loro ultimo cd «UP» ha avuto un incredibile successo di vendite (esaurito nel giro di un mese). Nel cd sono contenuti tre brani composti dalla direttrice e dai musicisti degli Harmony. Uno di questi, «The Spirit of Love», è stato nominato «Miglior Brano Gospel del dicembre 2015» dagli Akademia Music Awards di Los Angeles. Il brano «Up» ha vinto come «Miglior Brano Gospel» gli Akademia Music Awards nel 2016. «Concludiamo il palinsesto degli eventi natalizi - commenta Domenico Casagrande, direttore del Palmanova Outlet Village - con un coro gospel per riscaldare il cuore dei nostri visitatori. Ci auguriamo che fare shopping sulle note del Natale possa essere di buon auspicio per tutte le famiglie e i visitatori, italiani e stranieri, che scelgono ogni anno il nostro Village».