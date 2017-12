Dalla Regione Fvg, 3.8 mln euro per impianti e attrezzature

FVG - Due misure per contributi regionali all'acquisto di attrezzature sportive e per la manutenzione straordinaria dell'impiantistica sportiva per un totale di 3.872.000 euro nel 2017 "confermano la straordinaria attenzione allo sport del Friuli Venezia Giulia, i cui investimenti in questo settore sono record a livello nazionale".

Lo ha affermato l'assessore regionale allo Sport, Gianni Torrenti, illustrando i provvedimenti che finanziano l'acquisto di attrezzature sportive fisse e di autoveicoli per il trasporto del team sportivo (802.000 euro) e la manutenzione straordinaria di impianti di calcio e rugby (3.070.000 euro), cui seguiranno nel 2018 altri contributi pari a 2 milioni per impianti di altre discipline sportive e 400.000 euro per l'acquisto di attrezzature mobili. Per quanto riguarda i primi due filoni contributivi, "è la prima volta che la Regione - ha rilevato Torrenti - attiva uno specifico canale per concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro incentivi per acquistare attrezzature sportive fisse e mobili e per i mezzi di trasporto".

Alla luce delle 623 domande presentate dal 27 settembre al 13 ottobre, è stata stilata la graduatoria che sulle 105 domande ammesse ne finanzia 57, di cui 7 per attrezzature fisse, 44 per mezzi di trasporti e 6 per entrambe le voci. "Il bando ha avuto un riscontro oltre ogni nostra aspettative, in particolare per quanto riguarda la richiesta di pulmini per il trasporto degli atleti, mezzi che devono essere prima di tutto sicuri", ha osservato l'assessore. In dettaglio, per le attrezzature fisse il contributo regionale ammonta a 146.011,20 euro, per i mezzi di trasporto è pari a 540.000 euro e per il combinato attrezzature fisse/trasporto ammonta a 116.505,94 euro.

Per quanto riguarda le attrezzature sportive mobili, sono pervenute 416 domande e il relativo riparto 2018 (400.000 euro) sarà stanziato nella legge di stabilità. La manutenzione straordinaria degli impianti di calcio e rugby ha visto pervenire, entro il termine del 2 ottobre, 98 domande, 89 delle quali ammesse e 18 finanziate, di cui 3 per campi e impianti di rugby, 14 di calcio e 1 per impianti misti calcio/rugby. "La graduatoria - ha precisato Torrenti - resterà aperta per due anni, favorendone così lo scorrimento». Tra i requisiti per ottenere il finanziamento vi erano il valore dell'intervento (non inferiore a 75mila euro) e la previsione di un cofinanziamento non inferiore al 50 per cento del costo totale dell'opera.

Gli impianti sportivi che accederanno al contributo della Regione sorgono a Pasian di Prato, Udine, Tricesimo, Fagagna, Duino Aurisina, Martignacco, Tolmezzo, Muzzana del Turgnano, Buttrio, Sacile, Faedis, Reana del Rojale, Premariacco, Fiume Veneto, Cassacco, Osoppo e San Vito al Tagliamento. Torrenti ha, infine, evidenziato la bontà del sistema delle graduatorie, "che sottrae i finanziamenti alla discrezionalità delle norme puntuali, rivolgendosi alla platea di tutte le società e affidandosi a criteri oggettivi".