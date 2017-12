Incendio in un garage: distrutti un'auto e un ciclomotore

SEDEGLIANO – Momenti di concitazione, giovedì pomeriggio, in un garage di Sedegliano, dove a causa di un incendio sono andati distrutti un ciclomotore e un’automobile.

L’allarme è stato lanciato poco le 16 in una villetta di via Vieris. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Codroipo e una squadra di Udine con un’autobotte, che hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza l’autorimessa. Purtroppo non è stato possibile ‘salvare’ i due mezzi.

Non ci sono ferito e l’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che il fuoco potesse allargarsi anche alla villetta. Le cause dell’incendio paiono essere accidentali.