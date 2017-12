Nonnina 95enne si perde ma resiste al freddo e al buio per ore: è salva

TARCENTO – Esce di casa per fare due passi ma non rientra. E così scattano le ricerche, poco dopo le 16. A perdersi è stata una nonnina di 95 anni, a Sedilis di Tarcento. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino.

Le temperature sfiorano gli zero gradi ma l’anziana non si perde d’animo. Capisce di non essere più in grado di tornare a casa e così si ferma, ad aspettare l’arrivo dei soccorsi. Le squadre comunali della Protezione Civile, anche con l’aiuto delle unità cinofile, cominciano a setacciare le zone limitrofe all’abitazione della nonnina.

Ore di apprensione per la famiglia ma anche per i soccorritori, che sanno bene come la tempestività, in questi casi, sia determinante. L’anziana viene ritrovata poco dopo mezzanotte: infreddolita ma in buone condizioni. Portata in ospedale per un controllo, la nonnina ha dimostrato di avere una scorza dura da vera friulana!