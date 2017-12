Pramollo, Buzzi: «Non molliamo e chiediamo alla Regione i terreni del comprensorio»

PONTEBBA - «Su Pramollo rilanciamo e chiediamo alla Regione di trasferire al Comune di Pontebba i terreni del comprensorio: vogliamo essere protagonisti di un progetto dalle potenzialità straordinarie per Pontebba e per l’intera vallata». Lo afferma il sindaco di Pontebba, Ivan Buzzi.

Buzzi aggiunge: «Prendiamo atto della decisione della Regione di definire i tempi in modo chiaro, anche perché Pontebba ha la necessità di risposte concrete. Allo stesso tempo registriamo che la Regione ha confermato la volontà politica di investire su Pontebba individuando provvedimenti utili allo sviluppo della nostra area. Come Comune stiamo valutando ogni possibile soluzione, qualora il project financing dovesse concludersi non positivamente. Crediamo che il Comune debba assumere un ruolo diverso e la responsabilità di portare avanti l’iniziativa». «Per questo - continua il sindaco - chiederò alla Regione di trasferire al Comune la proprietà dei terreni del comprensorio di Pramollo, cui il Comune nel 1987 rinunciò a favore appunto della Regione, che allora si era impegnata a sviluppare l’area, e chiederò la conferma delle risorse necessarie per attuare un progetto di valorizzazione turistica che possa dare finalmente risposte concrete alle difficoltà economiche in cui versano Pontebba e la vallata».

«I problemi finanziari legati ai soggetti privati coinvolti nel progetto si sono rivelati importanti – sottolinea Buzzi - ma credo che vi possano essere le condizioni per rilanciare l’iniziativa in chiave nuova e diversa. Fino a oggi il Comune non ha avuto ruoli diretti, ma ora penso debba assumersene la responsabilità e avere un ruolo da protagonista. Sono fiducioso che l’Amministrazione regionale avrà la sensibilità e l’attenzione necessarie per non abbandonare Pontebba a un lento declino».