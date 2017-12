Autostrada bloccata a Tarvisio: tutti ai mercatini in Austria

TARVISIO - Molti hanno avuto la stessa idea: andare in Austria in occasione dell'8 dicembre. E' così che nella mattinata si è registrato molto traffico sul tratto autostradale che da Tarvisio porta in direzione dell'Austria. In molti sono sono trovati imbottigliati nel traffico causato dallo stop forzato per acquistare la vignetta.

Il tratto della A23 Palmanova-Tarvisio che è stato chiuso è quello compreso tra lo svincolo di Tarvisio Sud (al chilometro 107,8) e la dogana di Coccau-Confine Di Stato (al chilometro 119,9) in direzione, appunto, del confine di Stato. Libera invece la statale, ed è proprio qui che è stato dirottato il traffico, facendo tornare alla memoria gli anni in cui sul confine c’erano ancora i controlli.

La criticità maggiore è stata causata dall’esiguo numero di vignette disponibili al valico autostradale di Coccau, andate esaurite in pochissime ore.