UDINE - «Grazie ai simpatici artisti che hanno fatto un’improvvisata stanotte al circolo, ma a noi la pittura dei trogloditi non piace molto. La sovrapposizione cromatica poi è proprio banale e si nota una mancanza di brio nell’applicazione dei simboli». Ironizzano a Cas'Aupa. Ma l'amaro in bocca rimane. Il Circolo Arci (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) che dal 2009 si impegna a promuovere e ospitare attività di aggregazione e di scambio culturale, nella notte fra il 7 e l'8 dicembre è stato preso di mira dai vandali. Nella sua sede di via Val D'Aupa 2, a Udine, sono infatti apparsi simboli nazisti non solo sull'opera di Enrico Carne, che si trova all'esterno della struttura, ma anche in alcuni ambienti interni alla sede. «Chi vuole darci una mano - chiude il post apparso sulla pagina Facebook dell'associazione - domani li leviamo nel pomeriggio».

Svastiche a Cas'Aupa: i vandali hanno agito nella notte (© Cas'Aupa)