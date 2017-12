Che tempo farà sabato 9 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Un fronte freddo da nord passerà nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre sulla regione Fvg e in giornata si sposterà sui Balcani. Un altro fronte arriverà dall'atlantico domenica sera, lunedì 11 e martedì 12 dicembre attiverà forti correnti sciroccali.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata di sabato 9 dicembre, nella notte e al mattino avremo cielo coperto con precipitazioni residue specie a est e sulla costa, con quota neve sui 300 metri. Probabile neve per qualche ora al mattino sul Carso, ma non si esclude qualche locale spruzzata anche al livello del mare; Bora sostenuta su pianura e costa. Nel corso della mattinata le precipitazioni cesseranno e dal pomeriggio avremo ampie schiarite e vento in attenuazione. In serata gelate sui monti ed in pianura.