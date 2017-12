Capodanno 2018: abbiamo raccolto un po' di eventi, eccoli!

FVG - Capodanno 2018, ecco qui un po’ di idee per la serata in compagnia degli amici.

AUSTRIA

Letkiss Party

Il capodanno d’altri tempi… Oggi! Al Ristorante - Hotel Südrast-Dreiändereke di Arnoldstein - Austria (a 5 minuti da Tarvisio), va in scena Letkiss Party. In programma (dalle 20) cena a buffet illimitato con un raffinato menu che soddisfa tutti i gusti a soli 50 euro (bevande escluse). Per i bambini fino a 7 anni l’ingresso è gratuito. Musica, giochi, balli e divertimento in un ambiente accogliente, adatto alle compagnie. La direzione austriaca del Südrast Dreiäanderecke, organizzatrice dell'evento, ricorda che verranno prese in considerazione le prenotazioni in ordine di arrivo, (posti fino ad esaurimento), è pertanto necessaria la prenotazione mediante versamento di caparra. Info e prenotazioni: 0432.508586 | 345.2655945 | www.ceghedaccio.com | info@ceghedaccio.it |

Dj Ötziâ?? all'Atrio

Grande festa il 31 dicembre nel più grande centro commerciale della Carinzia, Atrio: attese 1.200 persone per festeggiare l’arrivo del nuovo ann con il dj set di Dj Ötzi.

SLOVENIA

Capodanno a Cantina di Dobrovo

Tra vigneti e le vie del vino, è in programma il Capodanno sul Collio Sloveno ‘BRDA’ (Dobrovo, Slovenija, 4km dal confine di Venco e 6km dal confine di Cormons). Cucina e servizio curato dal noto Ristorante ‘Ai tre amici’ di Mortegliano. Alle 20 ingresso al GranCenone, alle 21.30 ingresso al GranBuffet, alle 23.15 ingresso alla Festa di Capodanno. Il tutto per proseguire fino a tarda notte. Info e prenotazioni Assi Kristian +39.3661678986 | +348.8034572 | +39.3270405931 |

UDINE

Capodanno in Alta Quota, Baita Goles

Domenica 31 Dicembre 2017, nella splendida cornice della Baita Goles, in mezzo alle piste da sci, è in programma una serata di Capodanno imperdibile. Cenone su prenotazione. A seguire, ingresso libero. Tendone esterno riscaldato. Info e prenotazioni: 346.4033400.

Boi Gordo Udine con le bellezze brasiliane

Musica e ballerine brasiliane (tra cui Mari Cedraz) animeranno il Boi Gordo di Udine (viale XXIII Marzo 1848, 18). Previsto un menu generosissimo: ci sarà il ricco buffet, 14 tipi di carne, acqua, bevande a volontà, l’inimitabile ananas cannellato, caffè e sorbetto per tutti. Per festeggiare insieme la mezzanotte ci sarà per tutti prosecco, frutta fresca, pasta e fagioli, cotechino e lenticchie. Info e prenotazioni su 0432.500504

Capodanno a Teatro con Anà-Thema

Anà-Thema Teatro prosegue il tradizionale appuntamento del Capodanno a Teatro. Lo spettacolo proposto nel teatro di Povoletto in questa ottava edizione che inizierà alle 21.30 e accompagnerà il pubblico alla mezzanotte, è il divertentissimo ’Una tombola di risate’. Uno spettacolo che Anà-Thema ha creato per l'occasione insieme all'amica Catine: sullo sfondo una cascata d’argento che ricorda il gran cabaret e come nelle migliori tradizioni di festeggiamenti ci sarà il gioco della tombola al quale parteciperanno tutti gli spettatori, naturalmente i numeri saranno accompagnati dagli esilaranti momenti in italiano e in friulano della simpaticissima attrice Friul-lucana. Info e prenotazioni: 04321740499 | 3453146797 | info@anathemateatro.com |

Capodanno al Gallone

Musica live con ‘Tony Longheu's Blues Beyond’, un viaggio musicale tra voci, chitarre, armoniche e campionamenti che parte dal Blues rurale fino ad arrivare a quello dei giorni nostri, con classici del Blues (e del Rock) e brani originali composti e suonati da Tony Longheu. Cenone solo su prenotazione, dalle 19.

Capodanno a Villa Rubini - Your Special Night

Il Capodanno più elegante del Friuli Venezia Giulia a Villa Rubini dove sarà possibile scegliere fra tre proposte: cena, buffet, ingresso alla festa. Un evento scintillante e inimitabile assieme a tanta bella gente per accogliere nel migliore dei modi l’anno nuovo. Alle 20 al via la cena comodamente seduti, dalle 21.30 è in programma un ricco buffet e dalle 23 comincia la festa aspettando tutti assieme lo scoccare della mezzanotte per scatenarci fino alle prime luci dell’alba. Alla consolle, Julio Montana, Andrea Fontana, Daniele Crucil. Voce di Patrik. Info 3471701313 | 3488034572 | 3270912521 | 366 1020086.

Capodanno con Sdrindule

Anche quest’anno Anà-Thema si ‘sdoppia’ proponendo ‘un secondo botto di capodanno’: oltre a Povoletto sarà possibile assistere al Capodanno organizzato dalla compagnia anche al Teatro della Corte di Osoppo con una serata insieme a Sdrindule e alla sua Sdrindi Band che si proporrà al pubblico in una veste musicale e teatrale completamente nuova; si tratta di un progetto fortemente innovativo, diverso dal classico ‘Sdrindule barzellettiere’. Di Lenardo Ermes, in arte ‘Sdrindule’, nasce come personaggio nel 1980 facendo il cantautore. Scrive e canta le sue canzoni. La sua abilità nel condurre uno spettacolo, è indiscutibile. Info e prenotazioni: 04321740499 | 3453146797 | info@anathemateatro.com |

Capodanno 2018 in Carnia

Alla discoteca Al Picchio (ex Picchio Rosso), via del Risorgimento 13, Priola di Sutrio (Ud), in collaborazione con la prestigiosa Osteria Cà Marian e con i grandi artisti dell'intrattenimento danzante, l'ultima notte dell'anno sarà festeggiata a dovere, immersi e coccolati dal palato all'udito. Una cena spettacolare, musica dal vivo, fuochi d'artificio e ballo sfrenato fino al mattino. Info: Raffaele Petris, 3930045542 |

Capodanno col Botto al Castello di Susans

Sarà una festa imperdibile! In una cornice incantevole tra ottima musica, animazione, sfiziose specialità gastronomiche e tantissimo divertimento. Vi accompagneremo in una notte indimenticabile, un veglione di Capodanno davvero unico, dalle 20.30. Servizio kinder zone (con cena) per tutta la notte, e.ervizio drincar Info e prenotazioni: 3480010587 |3480165383 | 3388795353 |

Capodanno al Privilege, Travesuras

Al Privilegi, serata di Capodanno con Travesuras l ritmo di reggaeton, hip hop, dembow e trap. Una notte speciale, dove ci saranno un mucchio ma veramente un mucchio di sorprese. Info Facebook.

Miscelanno: il Capodanno Rock

Al BU.CO burger & cocktail per passare un capodanno alternativo, è in programma una cena da prenotarsi (Tana del Luppolo, 3356302799 | Michel Pub, 3476890893 | BU.CO, 3404822175) ingresso libero per festeggiare tutti assieme, invece, dalle 23.30.

Capodanno in piazza a Udine

Musica, ballo, divertimento e l’immancabile spettacolo pirotecnico dal colle del castello. Sono questi gli ingredienti miscelati con sapienza dall’ufficio Turismo del Comune per la grande festa di Capodanno in programma in piazza Primo Maggio. I festeggiamenti per la notte di San Silvestro inizieranno già alle 22 con la musica e l’animazione che accompagnerà il pubblico per tutta la serata verso il conto alla rovescia per il 2017. Dalle 23 musica dal vivo, con successi musicali pop, rock, disco e revival anni 70, 80, 90 e fino ai generi attuali, per un coinvolgimento musicale e di animazione totale rivolto a tutti i target di pubblico. A un quarto d’ora dalla mezzanotte sul palco allestito in Giardin Grande salirà il sindaco di Udine, insieme con il vicesindaco, per i tradizionali auguri alla città. Un maxi orologio proiettato sullo sfondo del palco scandirà il countdown verso l'anno nuovo, fino all’immancabile brindisi di mezzanotte. Come da tradizione il nuovo anno sarà salutato dai fuochi d’artificio sparati dal colle del castello. Lo spettacolo pirotecnico gratuito è offerto dal Comune. La serata in piazza continuerà poi con un non stop di animazione musicale fino a notte fonda per far scatenare il pubblico sulle note dei più famosi e coinvolgenti successi musicali di tutti i tempi.

Costantini By Night 2017

Quest'anno Costantini By Night in collaborazione con la GP Eventi Vi aspettano al Capodanno 2018 al Gran Salone della Concessionaria Mittelcar 2 a Cassacco.Un Ottimo Cenone di Gala abbinato al migliore divertimento garantito da Gerry Paredes & Riccardo Mollica (Ricky Emme). Info e Prenotazioni: GP Eventi 349 6701356 | Costantini 0432 792372 - 335 1380450 |

Castello di Villalta

‘Un evento unico, una festa firmata Private X Party, organizzata in un antico maniero medievale (Castello Di Villalta, via Castello 27, 33034 Fagagna), tra i più affascinanti in Friuli. Un'atmosfera suggestiva vi avvolgerà! Una cena speciale, un menù ricercato in attesa dello scoccare della mezzanotte. Le migliori bollicine, come da tradizione, accompagneranno la musica selezionata ad arte dai nostri top djs fino al sorgere del sole sul nuovo anno! New Year's Eve Party prenderà il via alle 20, la cena sarà servita dalle 21. Info e prenotazioni: 3898887030 | scrivi@my.com |

Capodanno a Villa Riviera Albergo Ristorante

Il 31 dicembre, dalle 20, Villa Riviera Albergo Ristorante, in via dei Boschi 7, a Pradamano, è in programma una bella festa scatenata, colorata indimenticabile. Per info e prenotazioni: 0432.670846 | info@albergoriviera.com |

Capodanno in Piazza Grande

A Palmanova dalle 22 (fino alle 2) musica e animazione con i deejay di Radio Company. A mezzanotte brindisi e fuochi d'artificio. Info, qui.

Capodanno in piazza a Tarvisio

A Tarvisio, in piazza Unità d'Italia, l’amministrazione comunale festeggerà l’arrivo del nuovo anno con intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico. Tutto a partire dalle 22. Per maggiori dettagli, qui.

Capodanno Lignano Sabbiadoro

Il Comune di Lignano Sabbiadoro dà appuntamento in piazza Fontana, dalle 22, per la tradizionale festa di Capodanno. Intrattenimento a cura di maurizio Zamboni, spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo. Animazione e musica in attesa del nuovo anno. Info, qui.

Capodanno al BEFeD

Spumeggiante, Esagerato, Fantastico, il capodanno al BEFeD. Il divertimento sarà di casa. Occhio però, i posti sono limitati e solo su prenotazione. Info: telefonando a BEFeD Cassacco o di Fiumicello, tutti i giorni dopo le 17.

PORDENONE

Capodanno 2018 in baita

La notte di Capodanno nel cuore delle dolomiti friulane, a Piancavallo, a 1300 mt. di altitudine, immersi in una suggestiva atmosfera di una baita (Genzianella) in mezzo alla neve. Due situazioni musicali, un unica lunga notte: cenone e party dalle 19, con aperitivo in terrazza e, a seguire, il cenone di Capodanno all'interno della Baita, con un menu appositamente preparato dallo chef con piatti selezionati e ricercati. Brindisi di mezzanotte, e a seguire il party di inizio anno; solo party dalle 23. Prevista una doppia situazione musicale. Info, e prenotazioni: 347.0677408.

Nye 2018 InTheLooP Roncjade Piancavallo

Baita Roncjade Presenta InTheLooP: a grandissima richiesta, anche per quest’anno la notte di San Silvestro sarà siglata esclusivamente InTheLooP. Nella splendida cornice della Baita Roncjade immersi in un’atmosfera magica un Capodanno imperdibile, dalle 20. In programma musica e dj set. Info e prenotazioni: 333.5814934. Facebook.

Opium New Year's Eve 2018 w/Senorita

Opium Club Restaurant Cabaret Bar (strada Statale Pontebbana km 84, Zoppola) ospiterà qualcosa di unico e spettacolare, per festeggiare la più lunga notte dell'anno. Si comincia alle 21 con il cenone. Per maggiori dettagli, qui.

Capodanno a Pordenone

A Pordenone torna il grande Capodanno. Sul palco di piazza XX Settembre Si balla con Lee Jones featuring Imagination. E a mezzanotte i fuochi d'artificio. Ma ci saranno anche altre sorprese, qui.

Capodanno al BEFeD di Aviano

Spumeggiante, Esagerato, Fantastico, il capodanno al BEFeD. Il divertimento sarà di casa. Occhio però, i posti sono limitati e solo su prenotazione. Info: telefonando a BEFeD di Aviano tutti i giorni dopo le 17.

TRIESTE

Capodanno 2018 Tropical

Per la cena di capodanno il Tropical (Salita di Zugnano 4/2, Trieste) propone un menù fisso e karaoke con Max&Angelo. Per partecipare è richiesta la prenotazione e il pagamento anticipato della quota entro e non oltre il 25 dicembre. Info, Facebook.

Capodanno 2018 Papastuff / Anubi Molo 4

Il triangolo magico ‘Molo 4 - Papastuff - Anubi’ è lieto di presentarvi N.Y.E 2018. Come da tradizione, il party più atteso e agognato in città ha iniziato il suo countdown per culminare in una delle notti più vibranti dell'anno. Appuntamento, il 31 dicembre, dalle 23.30 al Molo IV. Info, qui.

Rec Capodanno all’Ausonia

La notte più attesa, la prima notte del nuovo anno! Nell'ormai nota cornice dell'Ausonia Beach Club di Trieste (Riva Traiana 1), rigorosamente al coperto e adeguatamente riscaldata, la serata evento Rec vi accompagna fino alle prime luci dell'alba del 2018. Info & Prevendite: 3270405931 (Andrea) | 3466088247 (Matteo) | recmoveyoursaturday@gmail.com | Facebook |

Capodanno alla Cantina del Vescovo

Alla Cantina del Vescovo - Angry Diamon, nella cornice di via Torino, appuntamento con un menu sia di carne che di pesce (a vostra scelta) all'interno della sala ristorante. Info e prenotazioni, qui.

Capodanno al BEFeD di Trieste

Spumeggiante, Esagerato, Fantastico, il capodanno al BEFeD. Il divertimento sarà di casa. Occhio però, i posti sono limitati e solo su prenotazione. Info: telefonando a BEFeD di Trieste tutti i giorni dopo le 17.

Capodanno Cinco al Club Dhome

Domenica 31 Dicembre il Dhome (Via delle Beccherie, 18 ) vi aspetta per festeggiare insieme la fine del 2017 e dare un benvenuto come si deve al 2018! Cominciamo alle 23.30 in attesa del brindisi di mezzanotte e continueremo a ballare fino alle prime luci dell'alba. Info, qui.

GORIZIA

Capodanno Medioevale

Sabato 31 dicembre dalle 20, Castello Formentini (piazza Liberta, San Floriano Del Cóllio) ospita il Capodanno Medioevale: allietati da musici, giullari e mangiatori di fuoco, armigeri e molto altro. In programma un ricco menù. Per maggiori informazioni, qui.

Capodanno in piazza a Gorizia

Il Comune di Gorizia invita in piazza Vittoria per i festeggiamenti del Capodanno 2018. Musica, enogastronomia e fuochi d'artificio. Info, qui.