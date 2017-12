Tragedia nel carcere di Tolmezzo: guardia penitenziaria si spara alla testa

TOLMEZZO – Tragedia nel carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. Una guardia penitenziaria si è tolta la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. Come riferisce il Gazzettino, in quel momento l’uomo, residente in Fvg, si trovava nella casa circondariale ma non era in servizio.

Soccorso da alcuni colleghi, è stato preso in carico dal personale del 118 giunto sul posto in pochi minuti. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Troppo grave la ferita di arma da fuoco alla testa.

Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno. La tragedia è avvenuta attorno alle 2 e 30 di questa notte, sabato 9 dicembre. Ora dovranno essere svolte le indagini del caso per chiarire la vicenda.