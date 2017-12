Che tempo farà domenica 10 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sulla regione Fvg affluisce temporaneamente aria più fredda e secca, ma già domenica 10 dicembre, nel pomeriggio affluiranno intense correnti sud-occidentali umide. Lunedì 11 e martedì 12 dicembre le correnti saranno invece forti sciroccali, molto miti e umide.

Secondo le previsioni dell'Osmer fvg, nella giornata di domenica 10 dicembre, di primo mattino avremo cielo poco nuvoloso e farà freddo con temperature anche sotto i -10 gradi sui monti; in giornata nuvolosità variabile, coperto dal pomeriggio e dal tardo pomeriggio inizierà a nevicare con intensità da debole a moderata su gran parte della regione tranne che sulla costa dove pioverà. In nottata neve abbondante sui monti mentre in pianura la neve lascerà posto a pioggia abbondante.