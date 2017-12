Incontro all’Aspic Fvg: ‘Adolescenti, Famiglia e il mondo fuori’

UDINE – Mercoledì 13 dicembre avrà luogo ‘Adolescenti, Famiglia e il mondo fuori’, il terzo incontro di ‘Vita Nuova’, un efficace percorso di consapevolezza orientato a superare le difficoltà del vivere quotidiano. Promosso dalla Dott.ssa Anna Degano, Psicologa Psicoterapeuta e Presidente Aspic Fvg, l’appuntamento si svolgerà presso la sede dell’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità, in via Giuseppe Tullio, 13, a Udine, a partire dalle ore 20.30. Si tratta di un ciclo di serate utili per uscire dall’immobilismo emozionale, vissuto come l’impotenza del cambiamento.

L’adolescenza

Tra momenti di sconforto e di euforia improvvisa, si gioca la contraddizione dell’adolescenza, fase dell’esistenza che segna il passaggio dall’infanzia all’età adulta, estremamente complessa da comprendere e da gestire. Nell’incontro del 13 dicembre, figli adolescenti e genitori vengono posti a confronto nella dinamica familiare, per riuscire a sostenere ed agevolare la crescita dei ragazzi, accogliendone le sfide educative, tese tra insicurezza e desiderio di autonomia.

Per informazioni e costi: segreteria 0432 547168, info@aspicfvg.it, www.aspicfvg.it