Udinese, Oddo: «Per vincere contro il Benevento conterà più la testa che il fisico»

UDINE – L’entusiasmo per il gol-impresa di Brignoli contro il Milan non sembra ancora essersi dissolto. L’unica cosa da fare, quindi, è scendere in campo consapevoli che nel calcio tutto più accadere e non credere di avere già il risultato in tasca. Domani, allo stadio Friuli, si gioca Udinese-Benevento. Una gara facile, apparentemente. «Il Benevento è una squadra che ha messo sotto chiunque nelle ultime partite e non solo il Milan, ma anche l’Atalanta, la Juve e molte altre avversarie – comincia Massimo Oddo nella conferenza stampa della vigilia - L’errore più grande che potremmo fare è quello di sottovalutarlo».

Questione di testa

La squadra di De Zerbi è ultima in classifica con 1 punto, guadagnato nel pareggio di domenica scorsa contro i rossoneri. «Per vincere domani conterà più la testa che il fisico, se non lo faremo sarà dura – aggiunge - Quando hai pochi punti e tanta pressione addosso, in campo si fa di tutto per smentire la classifica. In questo momento io sono convinto che il Benevento ci possa dare più fastidi rispetto a tante altre squadre di maggior blasone perciò dovremo stare molto attenti a quello che faremo». L’Udinese, invece, è reduce da una bella vittoria contro il Crotone in trasferta. Squadra che vince non si cambia? «Se fosse stato tutto perfetto, durante gli allenamenti settimanali, la squadra meritava certamente di essere riconfermata, ma sono nate nuove situazioni – annuncia Oddo - Ricordiamoci però che a Crotone non è stato tutto rose e fiori e che la partita è cambiata dopo che abbiamo fatto gol: questo è sintomo di una squadra che vuole avere delle sicurezze, perché dal primo gol in poi la squadra si è sbloccata. Il nostro obiettivo perciò è quello di essere più sciolti e più liberi mentalmente, dimostrandoci sciolti psicologicamente».

I giocatori

Se di certo Angella e Behrami non potranno essere della partita, restano molti dubbi sulla formazione titolare. A centrocampo Fofana, come tornante basso, ha dimostrato di essere convincente. «I giocatori di talento come lui possono giocare in svariati ruoli. In questo momento se vuoi sfruttare un po’ di più le caratteristiche delle nostre ali è necessario avere a disposizione un centrocampista che si adatta meglio a fare quello che mi serve. E lui ora è il più indicato». Dando uno sguardo al reparto d’attacco, Oddo nelle ultime gare ha preferito non inserire De Paul dall'inizio. «Sono molto contento per come ha reagito alle recenti esclusioni, nel senso che la sua rabbia - se vogliamo chiamarla così - l’ha trasformata in positività – spiega il mister - Ricordiamoci però che ci sono anche altri giocatori che rimangono fuori ogni domenica, ma si gioca in 11 quindi è necessario fare delle scelte. E lui reagendo bene a queste esclusioni nel momento in cui dovrà scendere in campo sono convinto che darà il massimo».

Tutti per uno

Il mister ha poi dato qualche spiegazione sul metodo di lavoro. «Mi sto concentrando nel far capire che nel calcio c’è la fase offensiva e quella difensiva. Sacrificarsi per il compagno è una cosa fondamentale e l’aspetto mentale è importantissimo: cerco di far capire loro che hanno del potenziale da mettere a disposizione, le potenzialità esistenti emergono da sole - dice ancora - Qui fenomeni non ce ne sono, ma ci sono buonissimi giocatori, quindi tutti potranno esprimersi al meglio giocando coralmente l’uno per l’altro, provando ad avere coraggio e leggendo al meglio ogni situazione della partita».

Futuro

La gara di domani darà qualche indicazione su chi è veramente l’Udinese. «E’ un appello fondamentale per i giocatori, perché chi aspira a diventare un grande calciatore potrà farlo solo se contro il Benevento dimostrerà la stessa grinta e la stessa convinzione dimostrata di fronte ad avversari più quotati- conclude Oddo - Sappiamo che se non vinceremo pioveranno critiche perciò dobbiamo avere il giusto entusiasmo che ci può essere dopo una vittoria come quella di Crotone, ma alternandolo alla giusta maturità utile a sapere gestire al meglio la partita successiva».