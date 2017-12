Vespa finisce contro un'auto: 54enne in ospedale

UDINE – Un vespista di Spilimbergo è finito in ospedale dopo essersi scontrato con un’automobile in viale Volontari della Libertà. Il fatto è accaduto sabato 9 dicembre poco prima di mezzogiorno.

Come riportato dalla Polizia Locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi, il ciclomotore Piaggio Vespa e una vettura Fiat percorrevano viale Volontari della Libertà da piazzale Osoppo verso piazzale Chiavris, quando in prossimità di un attraversamento pedonale, l’auto si fermava per far passare una persona.

Il vespista, che sopraggiungeva, perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra, finendo sotto l’automobile. Ferito, come detto, la persona in sella al ciclomotore, un 54enne residente a Spilimbergo, che è stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118. Illesa la persona a bordo dell’auto, un 49enne di Bolzano.