Allo stadio Friuli arriva la 'merenda friulana' dell'Ersa

UDINE - Da domenica 10 ottobre le 'merende friulane' con prodotti a km 0 del marchio regionale Aqua debutteranno anche allo stadio Friuli. Durante la partita casalinga dell’Udinese contro il Benevento, infatti, verranno distribuite le merende comprensive di tramezzino, mela e succo di mela.



Nello specifico il tramezzino è un club sandwich composto con prosciutto cotto sgrassato, crema di asparagi e formaggio stagionato a scaglie, con una grammatura studiata dai dietisti nutrizionisti incaricati dall’Ersa agenzia regionale per lo sviluppo rurale. Il terzo tempo, poi, sarà ancora all’insegna dei prodotti friulani in degustazione in Tribuna Ovest e Curva Nord.



Ecco le aziende che metteranno a disposizione i loro prodotti marchiati Aqua: Latteria Visinale, Azienda Schianchi, Prosciuttificio Principe, Prosciutto Praga Vecchia Trieste, Salumificio Marescutti, Società Gastronomica Friulana e Società Agricola Pomis. Inoltre sarà organizzato un piccolo rinfresco per l’inaugurazione ufficiale del Banco Birra Castello in Curva Nord.



La formula delle merende e delle degustazioni si ripeterà poi durante ogni partita casalinga, con l’inserimento di nuovi prodotti a marchio Aqua, all’insegna di un food&beverage 100% friulano!