All'Udinese basta un tempo: Barak+Lasagna, 2-0 al Benevento

UDINE – «L’errore più grave sarebbe sottovalutare il Benevento». L’Udinese ci mette quattro minuti e venti secondi a dimostrare al suo tecnico di aver capito il concetto. Allo Stadio Friuli è Barak a decidere il vantaggio bianconero, ci pensa poi Lasagna, al 41’ del primo tempo, a firmare il raddoppio con un sinistro ad incrociare. Si chiude così, 2-0, la prima sfida in assoluto tra Udinese e Benevento. La seconda vittoria in tre gare nella gestione Oddo porta l’Udinese a quota 18 punti in classifica. Gli uomini di De Zerbi - alla loro quindicesima sconfitta in campionato – restano ultimi, con un punto.



In campo

Oddo parte con due novità in difesa, fuori Angella e Samir dentro Nuytinck e Larsen, mentre conferma la coppia d’attacco vista contro il Crotone, Maxi Lopez-Lasagna. Anche De Zerbi cambia due pedine rispetto alla gara di domenica scorsa contro il MIlan: non ci sono Di Chiara e Cataldi (squalificato), giocano Antei e Del Pinto.



Barak gol-assist

Non passano nemmeno cinque minuti e l’Udinese è già in vantaggio. Ali Adnan spinge sulla fascia e la mette dentro rasoterra per Barak: il numero 72, da solo in area, colpisce di sinistro e batte Brignoli (complice una deviazione di Letizia). Per il centrocampista è il 3° gol in campionato. La gara prosegue con un prolungato possesso palla da parte dell'Udinese: il Benevento è schiacciato nella propria metà campo e aspetta un errore dei padroni di casa. I bianconeri, al contrario, si avvicinano al raddoppio al 9’, ma il calcio di punizione di Ali Adnan, deviato di testa da Chibsah, centra la traversa. Dieci minuti più tardi ancora Udinese avanti: ottimo cross di Jankto dalla sinistra per Lasagna, ma Brignoli anticipa l’attaccante bianconero. Gli uomini di De Zerbi non si scoraggiano, provano a farsi avanti e si avvicinano al gol dell’1-1 con Letizia al 29’. Il suo tiro potente dalla distanza sorprende Birrazzi, sulla deviazione ci prova Puscas da vicino ma il portiere argentino riesce a respingere di ginocchio. Due minuti dopo è Larsen che manca il 2-0: punizione di Jankto dalla sinistra, la palla finisce sui piedi del difensore che, forse colto di sorpreso, calcia alto. Per il raddoppio bianconero bisogna aspettare il 41’: Barak vede alla sua sinistra Lasagna e lo serve con un passaggio filtrante: il numero 15 entra in area e, nonostante il controllo un po’ incerto, segna il gol del 2-0 con un sinistro ad incrociare.



Errori a volontà

Nonostante il Benevento sia chiamato a recuperare due gol di svantaggio, la ripresa parte a ritmi piuttosto bassi. L’Udinese tiene la palla, la squadra ospite resta in attesa di un errore degli avversari per poter ripartire in contropiede. Da entrambe le parti si susseguono errori a volontà. Al 10’ Oddo decide il primo cambio, Balic al posto di Fofana. Al 17’ arriva la prima occasione degli uomini di De Zerbi per riaprire i giochi: D'Alessandro scarica da destra per Memushaj, che apre troppo il piattone e manda il pallone alto da buona posizione. Con il passare dei minuti il Benevento si fa più aggressivo e alla mezz’ora è D’Alessandro, su assist di Puscas, ad avvicinarsi al gol del 2-1: il suo destro, però, finisce alto. Sullo scadere altro rischio per i bianconeri. Bajic va al retropassaggio per Bizzarri, che blocca il pallone con le mani: fallo ingenuo, punito dall'arbitro con un calcio di punizione a due in area. Ciciretti batte appoggiando ad Armenteros, che calcia di potenza e manda il pallone alto di un soffio.