Oddo: «La squadra sta cambiando modulo e mentalità: ci vuole tempo»

UDINE - «In questo momento la squadra sta subendo un cambio di modulo e di mentalità. Se a ci aggiungiamo il fatto che il Benevento gioca bene al calcio, ecco spiegate le nostre difficoltà». Così Massimo Oddo commenta la vittoria contro la squadra campana. Una partita dai due volti, con un primo tempo accettabile e una ripresa di sofferenza.

«C’è tanta frenesia in questa fase, soprattutto quando facciamo possesso palla – aggiunge il mister bianconero –. Dobbiamo migliorare: nei movimenti, negli inserimenti, nei tempi: ci vorrà un po’ di tempo ma ci arriveremo». Detto questo, Oddo spiega anche quello che gli è piaciuta della sua Udinese: «La solidità, la compattezza, lo spirito di sacrificio: oggi tutti e 11 quelli che erano in campo hanno faticato, quindi sono contento di quanto fatto fin’ora. Quando sono arrivato qui mi sono posto due obiettivi – precisa – prendere pochi gol e fare punti. Fino a questo momento torna tutto».

Oddo ha anche speso due parole per Behrami: «Martedì dovrebbe tornare a disposizione ma si dovrà conquistare il posto come tutti. Sappiamo qual è il suo valore ma non può considerarsi titolare». Questo è l’Oddo pensiero: per lui tutti i giocatori devono sentirsi importanti, perché «anche solo 1 minuto in campo può cambiarti la carriera».