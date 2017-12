Che tempo farà lunedì 11 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì, prevede cielo coperto con piogge in genere intense, molto intense sulle Prealpi Giulie. Sui monti abbondanti nevicate nella notte oltre i 300 metri, ma già dal mattino la quota neve si alzerà rapidamente oltre i 1.000 metri e la sera tra 1.500 e 2.000 metri.

Venti forti in quota da sud o sud-ovest e Scirocco sostenuto sulla costa. Dal pomeriggio sulla bassa pianura e sulla costa la pioggia cesserà per lo Scirocco forte che potrà causare mareggiate sulla fascia lagunare. Non andrà meglio martedì.