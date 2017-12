A Udine cade anche Treviso e la Gsa vola al secondo posto

UDINE - Una splendida Gsa Udine ottiene anche lo scalpo della De Longhi Treviso vincendo al Carnera per 75 a 69. Con questi due punti, colti ancora in situazione di emergenza, viste le assenze di Pinton e Ferrari (quest'ultimo in panchina per onor di firma), i bianconeri si portano al secondo posto in classifica, in compagnia di Fortitudo Bologna e Montegranaro. Un match di tutt'altra pasta quello con i veneti rispetto a quello di giovedì scorso con Piacenza, spettacolare e dal buon contenuto tecnico-agonistico, apprezzato dai 3.256 spettatori accorsi all'impianto dei Rizzi. Migliore in campo la guardia americana Dykes, uomo a tutto campo dei bianconeri, autore di 21 punti, 2 assist, 8 rimbalzi e 5 falli subiti.

Inizio spumeggiante di match con canestri a ripetizione da parte di entrambe le formazioni. Il canovaccio, che si ripeterà per quasi tutta la partita, è una Gsa che attacca di più il ferro ed una De Longhi che cerca di armare le sue numerose bocche da fuoco sul perimetro. I primi canestri vedono per Udine un vivace e tenace Raspino ed un Pellegrino che i trevigiani fanno fatica a contenere, tant'è che il neo-acquisto trevigiano Lombardi commette tre falli su di lui in un amen. La De Longhi arriva comunque al massimo vantaggio di +6 (12-18) con i canestri di Brown e Lombardi, prima che Benevelli con una tripla e Dykes con un canestro dalla distanza riduca lo svantaggio udinese ad un singolo punticino (17-18).

La supremazia friulana si concretizza subito in apertura di seconda frazione con una bomba di Benevelli, prima che Pellegrino infligga la seconda stoppata del match a Treviso. La Gsa, in cui Nobile si ritaglia ampio spazio, ha un Dykes superlativo che segna punti e distribuisce assist: il suo decimo punto vale il +6 per Udine (28-22). La difesa aggressiva di Treviso, che a metà match ha già tre giocatori con tre falli personali a proprio carico, porta Udine molto spesso in lunetta, anche se non sempre i bianconeri sono bravi a convertire i liberi. Nel finale un assist del solito Dykes per Mortellaro fa esultare il pubblico friulano, prima che Brown converta un libero per il 36 a 31 di metà partita.

Il terzo quarto è quasi una gara tra Antonutti, che nel tempetto mette insieme la bellezza di 11 punti, e la Gsa che prova pià volte a scappare. Un Veideman che appare rigenerato porta Udine fino al massimo vantaggio di +13 (50-37), ma il friulano di Colloredo, in maglia trevigiana, è implacabile e riesce a ridurre lo svantaggio fino al -7 dell'ultima pausa (57-50).

L'ultima frazione vede il ritorno di Treviso con un Brown che, sfidando più volte Pellegrino, riesce a segnare da ogni posizione compiendo il minibreak di 5 a 0 che porta la De Longhi a -2 (57-55) Per Udine sale in cattedra un ritrovato Veideman ed un Benevelli che, nel giorno del suo 32o compleanno, infila la tripla fondamentale del 64-59. Fantinelli crea qualche difficoltà difensiva a Veideman, ma Dykes tiene avanti Udine prima con un canestro dall'angolo e poi con una penetrazione centrale di potenza (68-63). Il colpo di grazia di Udine viene dato da Veideman, lesto a recuperare un rimbalzo offensivo ed a convertire il canestro del 70-63. Gli ultimi secondi si giocano in ottica differenza canestri, ma Treviso riesce a recuperare un solo punticino di distacco e permette a Dykes di suggellare la sua ottima prestazione con una schiacciata finale.

G.S.A. Udine - De' Longhi Treviso 75-69 (17-18, 36-31, 57-50)

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 21 (8/16, 1/5), Rain Veideman 15 (3/5, 1/3), Andrea Benevelli 13 (1/3, 3/5), Tommaso Raspino 6 (3/8, 0/3), Francesco Pellegrino 5 (1/4, 0/0), Vittorio Nobile 5 (1/3, 1/2), Ousmane Diop 5 (1/2, 1/3), Chris Mortellaro 5 (2/3, 0/0), Stefano Monticelli 0 (0/0, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0), Michele Ferrari 0 (0/0, 0/0). All. Lardo.

De' Longhi Treviso: John Brown 20 (8/13, 0/0), Michele Antonutti 20 (4/10, 2/5), Matteo Fantinelli 10 (4/9, 0/1), Bernardo Musso 6 (2/3, 0/4), Matteo Imbro' 5 (1/3, 1/5), Matteo Negri 4 (0/1, 0/0), Gherardo Sabatini 2 (1/3, 0/3), Eric Lombardi 2 (1/1, 0/0), Aleksa Nikolic 0 (0/1, 0/0), Lorenzo De zardo 0 (0/0, 0/0), Simone Barbante 0 (0/0, 0/0), Federico Poser 0 (0/0, 0/0). All. Pillastrini.