Udine, pedone investito in via Marco Volpe

UDINE – Doppio incidente nella serata di domenica 10 dicembre in Friuli. Il primo si è verificato a Medeuzza poco dopo le 18, il secondo dopo le 23 in città, in via Marco Volpe.

Nell’ultimo sinistro in ordine di tempo, quello di via Marco Volpe, un pedone è stato investito da una vettura mentre era intento ad attraversare la strada. A restare ferito in maniera serie è stato un 66enne di Pantelleria, preso sotto da una Ford Galaxy condotta da un 67enne di Udine. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto ed è stato soccorso dal personale del 118, che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Udine. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.

L’incidente di Medeuzza, invece, è stato probabilmente causato dalla neve che in quel momento stava cadendo sul territorio di San Giovanni al Natisone. Lo scontro tra due vetture ha richiesto la chiusura della strada Palmarina, con l’intervento di Polizia, Vigili del Fuoco e 118. Due persone sono rimaste ferite, non in modo grave, e sono state portate in pronto soccorso da due ambulanze.