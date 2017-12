Autostrada: traffico molto intenso e qualche coda

FVG - Traffico molto intenso in autostrada, lunedì 11 dicembre, come da previsioni. La ripartenza dei mezzi pesanti che durante il weekend non hanno potuto transitare, infatti, ha provocato un accumulo di mezzi pesanti e il maltempo sta contribuendo a congestionare ulteriormente il flusso di traffico. Si registrano due chilometri di coda in ingresso a Lisert. Dalla barriera Lisert a Latisana in direzione Venezia ci sono code a tratti. Il traffico è molto intenso anche in A34, direzione A4.



Ieri, tutta la rete autostradale è stata ripulita e mantenuta transitabile anche durante le precipitazioni nevose e i mezzi hanno lavorato fino alle 21.30. Nonostante il maltempo, oggi saranno effettuati una serie di interventi di ripristino della pavimentazione, danneggiata dalle piogge e dalla neve. Nei tratti di cantiere, infatti, il lavoro degli spazzaneve ha consumato il tratto superficiale di asfalto che va ripristinato.