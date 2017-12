Scoppia un incendio in garage: a 'dare l'allarme' è il gatto

VENZONE – E’ merito del gatto se l’incendio scoppiato domenica mattina in un garage di borgo San Giacomo, a Venzone, non si è diffuso nel resto dell’abitazione. L’insistente miagolio del felino infatti, come riporta il Messaggero Veneto, ha attirato l’attenzione della padrona che è così riuscita a domare le fiamme e ad avvisare in tempo i Vigili del Fuoco.

Il fatto si è verificato domenica attorno alle 10.30. La donna, 70 anni, è riuscita a intervenire nonostante presentasse già i primi sintomi di intossicazione a causa del fumo sprigionatosi nei locali. Per questo è stata precauzionalmente accompagna in ospedale.

I Vigili del Fuoco, dopo aver messo in sicurezza il garage, hanno individuato la causa dell’incendio: la cenere ancora calda gettata in due bidoni di plastica solitamente utilizzati per la raccolta dei rifiuti.