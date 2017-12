Maltempo sul Friuli: tra Resiutta e Resia cede un versante

RESIA – La pioggia che in queste ore sta cadendo sulle Prealpi Giulie ha provocato la caduta di un versante sulla strada che collega Resiutta a Resia. Un’arteria ‘fragile’, che già in passato è rimasta interrotta a causa di smottamenti e caduta massi.

Il fatto, come anticipa il Gazzettino, è avvenuto lunedì mattina verso le 7 in località Povici. Immediato l’intervento delle squadre comunali di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, che hanno cercato di spostare il materiale caduto sulla carreggiata (sassi, terra e alberi) garantendo il passaggio almeno per i residenti.

Da tempo il sindaco di Resia, Sergio Chinese, chiede alla Regione un intervento risolutivo per garantire la sicurezza dell’arteria, frequentata ogni giorno da centinaia di persone che raggiungono il fondo valle per lavoro (oltre che dai turisti nei fine settimana).