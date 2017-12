Che tempo farà martedì 12 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una vasta depressione sull'Europa Occidentale si spinge fino al Nord-Africa ed è in movimento verso est. Lunedì 11 e martedì 12 dicembre richiamerà, sulla regione Fvg, intense correnti meridionali molto umide. Il fronte associato alla depressione passerà martedì.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, in mattinata avremo piogge intense anche temporalesche, molto intense sulle Prealpi Giulie; quota neve oltre i 1800 metri circa, in calo a 1500 metri circa in giornata, vento forte da sud o sud-ovest specie in quota sui monti e sulla costa con possibili mareggiate. Nel pomeriggio miglioramento a iniziare da ovest mentre ad est avremo precipitazioni residue con neve oltre i 1300 metri circa. In serata il miglioramento arriverà anche a est.