Miss Alpe Adria International: ecco chi sono le bellissime

FVG - Grande festa all’Odissea di Spresiano (Tv) per l’elezione delle rappresentanti italiane di Miss Alpe Adria International. Il celebre e longevo beauty contest mitteleuropeo, giunto alla XXX edizione, è stato infatti ospitato quest’anno dal salone Music Hall del rinomato locale veneto, ripreso dalle telecamere de La9 in una scintillante cornice natalizia.

Sul gradino più alto del podio

La serata, condotta da Sandro Sartori, ha visto trionfare la diciassettenne Federica Manzini, di Gradisca d’Isonzo (Go): studentessa e sportiva, occhi verdi e sguardo dolcissimo su un metro e 75 di altezza, la bella isontina calca le passerelle da poco più di un anno, ottenendo già lusinghieri risultati (tra i quali Miss Sole Jesolo e, recentemente, Miss Alpe Adria Fvg).

In seconda posizione

Secondo posto per la coetanea Sonia Malisani, di Bertiolo (Ud), premiata con la fascia ‘Miss Nouba’.

Ancora podio

Terzo per la diciottenne di Trebaseleghe (Pd) Maddalena Buranzon, che si è aggiudicata la storica fascia ‘Miss Optex’.

Le altre fasce

Gli altri titoli in palio sono andati a Chiara Marchese di Concordia Sagittaria (VE) ‘Miss Odissea’ e riserva ufficiale per la trasferta internazionale; Chiara Bortolus di Azzano X (PN) ‘Miss La9’; Camilla Demitri di Cavallino Treporti (VE) ‘Miss Le Mani’.

Le sfilate

Tenuta sportiva, bikini ed elegantissimi abiti da sera hanno fasciato le concorrenti al titolo (tutte precedentemente selezionate in decine di casting nel corso dell’anno e provenienti da Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia), sotto gli occhi dell’attenta giuria composta da esperti e addetti del settore fashion e giornalisti. Le acconciature delle ragazze sono state curate dal salone Le Mani di Montebelluna, mentre il make-up è stato realizzato dallo staff di Nouba.

In tv

Federica, Sonia e Maddalena rappresenteranno così l’Italia alla XXX Finalissima Internazionale di Miss Alpe Adria, in programma la prossima primavera, per contendersi lo scettro di Ambasciatrice della Bellezza Mitteleuropea insieme alle candidate provenienti da Ungheria, Svizzera, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Austria e Slovacchia. La serata sarà trasmessa domenica prossima 17 dicembre su La9 Italia (canale 151 del digitale terrestre) alle 12.30 e, in replica, lo stesso giorno alle 21.