Intossicazione da monossido durante una cena: un uomo si sente male lo soccorre il sindaco

GONARS - Si sente male improvvisamente, poi sviene. Altri accusano delle vertigini. Si tratterebbe di intossicazione da monossido di carbonio. L'uomo sarebbe dunque rimasto intossicato dalle esalazioni. Le autorità stanno ancora svolgendo le dovute verifiche per capire quali siano state le cause dell'incidente che si è verificato nella serata del 10 dicembre a Gonars, in occasione di una cena organizzata al termine del concerto di Natale nel Duomo, promosso dall'amministrazione comunale.

Il malore e i soccorsi

La persona rimasta intossicata, come da prassi, è stata condotta a Trieste per il trattamento in camera iperbarica, non sarebbe grave. L'episodio si è verificato nella cucina dove l'uomo, insieme ad altri volontari di un'associazione locale, stava preparando come da tradizione la pastasciutta da consumare in comunità tra coristi e spettatori nella cripta della chiesa. Ha accusato un improvviso malore, ha perso brevemente i sensi ed è stato immediatamente soccorso dal sindaco di Gonars, Marino Del Frate. Il primo cittadino, medico di professione, ha subito intuito potesse trattarsi di un'intossicazione da monossido. Altri due volontari hanno riferito infatti di aver accusato delle vertigini.