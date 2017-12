Gli eventi in programma martedì 12 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Fieste di Sante Lussie in Plovie

Fino al 13 dicembre è in programma la Fieste di Sante Lussie (Gemona), come sempre all'insegna della migliore tradizione. Anche quest'anno grande ricchezza e varietà di appuntamenti a tema culturale, musicale, sportivo e gastronomico.

Bebè Natale

Continua la rassegna di appuntamenti ‘Bebè-Natale’, organizzati dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica Joppi di Udine nell’ambito delle iniziative di Dicembre a Udine 2017, dedicati a bambini d’età 18-36 mesi e solo su prenotazione. Il prossimo incontro, martedì 12 dicembre inizierà alle 17, presso la Biblioteca di quartiere Laipacco-S. Gottardo, di Viale Forze Armate con le storie di Natale per i più piccoli, filastrocche e canzoncine, a cura della lettrice volontaria Gabriela, insieme all’educatrice dell’asilo nido Cocolar. Ultimo incontro sarà invece in programma il 19 dicembre alla Biblioteca Udine Sud.

RegjonEurope_ResonEurope

Alla radio e ‘fuori dalla radio’. Il progetto RegjonEurope_ResonEurope, realizzato dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, non comprende soltanto una serie di trasmissioni su Radio Onde Furlane ma si articola anche in alcuni eventi pubblici sempre dedicati a tenatiche legate alle connessioni tra dimensione regionale e contesto europeo. Il prossimo è in programma martedì 12 dicembre alle 18 presso la Libreria Tarantola di Udine (Via Vittorio Veneto 20) e si intitola Media & Europe. L'appuntamento alla Libreria Tarantola è a ingresso libero.

‘Teaologia della Liberazione’

A partire dalla tesi di Pressacco, che ripercorreva il saggio di Assman mettendone in luce sia la forza che le fragilità, prende spunto il convegno che suggella le attività 2017 del Progetto Maqôr, in programma martedì 12 dicembre alle 20.30 al Centro Balducci di Zugliano, per iniziativa dell’Associazione don Gilberto Pressacco si parlerà di ‘Teaologia della Liberazione’.

‘L’arte viva di Julian Schnabel’

Martedì 12 dicembre, alle 15 e 19.45, al cinema Centrale, sarà la volta di ‘L’arte viva di Julian Schnabel’, ritratto affascinante e rivelatore di uno dei pittori più anticonformisti e irrequieti del panorama contemporaneo, firmato dal regista Pappi Corsicato. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro (prevendita biglietti attiva on-line e presso la cassa del cinema Centrale). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

Frivolezze natalizie sotto l'albero

All'ex Chiesa San Michele (Gemona), martedì 12 dicembre, alle 20.15, finger food con le Lady Chef e i giovani chef della provincia di Udine e centri tavola con la fiorista Anna Lirussi per le festività natalize. A cura della Commissione Pari Opportunità del Comune di Gemona del Friuli.

‘La semplicità ingannata’

Ritornano nel circuito Ert le ‘pupazze’ di Marta Cuscunà. L’attrice monfalconese sarà ospite di tre stagioni regionali nel corso della settimana con La semplicità ingannata. Lo spettacolo, il cui sottotitolo recita satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne, sarà martedì 12 dicembre al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo, alle 20.45.