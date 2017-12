Provocazione o burla, in via Riccardo Di Giusto spunta una 'buca fascista'

UDINE – Provocazione o burla, Simone Mestroni, prova ad attirare l’attenzione degli amministratori e dei mass media ‘bollando’ come fascista una buca stradale nella speranza che il Comune intervenga per la sua rimozione.

«In questo periodo sembra che il fascismo sia alle porte, e ogni fatto e parola riconducibili a esso fanno notizia. Pertanto da residente in via Riccardo Di Giusto (Udine Est) – evidenzia Mestroni – mi trovo costretto a ricorrere a questi stratagemmi per attirare l'attenzione del Comune, che da anni si disinteressa delle segnalazioni fattegli in merito a una grossa buca proprio sulla via di accesso al nostro quartiere. L'unico intervento consiste nell'aver circondato l'area interessata con cartelli di vario genere».

E così Mestroni ha pensato bene di attaccare un cartello a una delle transenne che delimitano la buca: «Se di questi tempi il fascismo sembra essere il problema principale, allora è bene che il Comune di Udine sappia che in via Riccardo c'è una buca dichiaratamente fascista, che sfoggia fiera e indisturbata svastiche e croci celtiche, e che un ente democratico e fedele alla costituzione antifascista, farebbe bene a coprire. In nome della democratica circolazione, s'intende». Un'azione, quella di Mestroni, che segue di pochi giorni l’apparizione di alcuni simboli nazi-fascisti sulla sede udinese dell’associazione Cas’Aupa.