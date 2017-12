Nuovo acquisto per la Gsa Udine: presentato Andrea La Torre

UDINE - E' stato presentato alla stampa nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre Andrea La Torre, neo acquisto della Gsa Udine. La Torre, cresciuto nel vivaio della Stella Azzurra Roma, è un esterno mancino con leve lunghe grazie ai suoi 204 cm di altezza. Può ricoprire indistintamente due ruoli e nell'occasione può anche portare su palla visto che in passato è stato schierato anche da play.



Si tratta di un giovane talento, ma con alle spalle già tante esperienze in questa categoria. Quindi, si tratta del profilo perfetto per entrare nel sistema di coach Lardo e allungare le rotazioni degli esterni in questo momento in cui Mauro Pinton è ai box a causa di un infortunio alla mano sinistra. La Torre indosserà la maglia numero 5.