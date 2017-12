Udine, donna investita in viale Palmanova

UDINE – Un pedone investito e un tamponamento. E’ il bilancio di giornata redatto dalla Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale e riferito a lunedì 11 dicembre.

Poco prima delle 8 in viale Palmanova, una Fiat Panda che procedeva verso la periferia, all’altezza del civico 71/b ha urtato una 59enne di nazionalità ucraina intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. La donna è caduta a terra ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 prima di essere trasportata al Santa Maria della Misericordia. Alla guida dell’auto c’era una 55enne di Udine.

Alle 14.50, invece, un tamponamento si è verificato in via Pozzuolo. Una Bmw condotta da un 56enne è stata urtata da una Kia guidata da un 50enne. Quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato portato dal personale del 118 in ospedale. La Polizia locale è al lavoro per definire nel dettaglio la dinamica del sinistro.