A4: lunghe code fra San Giorgio di Nogaro e Latisana

FVG - Non accenna a calare il flusso di traffico in transito sulla A4, flusso che, dopo due giorni di stop (venerdì 8 e domenica 10 dicembre), per i mezzi pesanti deve smaltirne l’accumulo. Ieri le code si sono risolto soltanto verso 20 della sera per riprendere questa mattina a partire dalle 7 circa. A fronte di flussi così elevati, infatti, basta un piccolo intoppo e il rallentamento si trasforma in coda. E’ quello che è accaduto, nella prima mattinata del 12 dicembre, quando un incidente lieve accaduto sulla pista di accelerazione di San Stino, ha causato un rallentamento del flusso in direzione Venezia che, nel giro di poco, è diventato una coda vera e propria.

Difficile tornare alla normalità

Riprendere la marcia regolare, poi, risulta decisamente difficile perché il flusso è caratterizzato da stop and go continui. Attualmente la coda – a volte a tratti, a volte di veicoli fermi, insiste fra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Anche in direzione Trieste, a conferma dell’elevato volume di transiti, si è verificata una coda in seguito a un guasto meccanico di una vettura che si è fermata in corsia di marcia poco prima dell’area di servizio di Gonars verso le 7 e 40, in direzione Trieste. In questo caso però la coda è durata molto meno: si è risolta in due ore e la circolazione è tornata fluida. Domani dovrebbe essere una giornata più tranquilla, anche se permane il rischio di congestioni, più probabili in direzione Venezia.