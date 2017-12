‘L’inganno della realtà’: nuovo appuntamento al Visionario

UDINE – Mercoledì 13 dicembre al Visionario ultimo appuntamento con ‘L’inganno della realtà’, il ciclo che - attraverso musica, cinema, letteratura e scienza - ci parla del concetto di realtà e della sua manipolazione. L’evento è organizzato dall’Associazione Cult’Udine (fondata da Maria Elena Porzio, Pierluigi Porazzi, Nicola Skert e Davide Anchisi) e dal Centro Espressioni Cinematografiche/Visionario.



Si comincia alle 18

La serata si aprirà alle 18 con Angelo Floramo che, intervistato da Maria Elena Porzio, presenterà il suo ultimo libro, Forse non tutti sanno che in Friuli. Seguirà la presentazione, con la presenza degli autori, dei romanzi Una vita per una vita di Massimo Campazzo e Pierluigi Porazzi (thriller ambientato a Udine e incentrato sul tema del bullismo), e Giallo Interiora di Nicola Skert (thriller psicologico incentrato sulla manipolazione della realtà a fini criminali o di dominio personale). Come di consueto, alle 19.30, Davide Anchisi, ricercatore e docente di neuroscienze e neurofisiologia dell’Università di Udine, replicherà il laboratorio interattivo «Neuroshow», uno dei pezzi forti delle serate dedicate a «L’inganno della realtà», nel corso del quale si scoprirà com’è facile indurre nei partecipanti falsi ricordi e distorsioni della realtà.



Poi alle 20.30

Ricordiamo inoltre che, a chiudere la serata di mercoledì 13 alle 20.30, saranno Trudie Styler (regista e moglie del cantante Sting) e il famoso direttore della fotografia Dante Spinotti che presenteranno al pubblico udinese, in anteprima nazionale, il film Freak Show (la prevendita dei biglietti è già attiva on-line e presso la cassa del cinema Visionario). Tratto dall’omonimo romanzo di James St. James, il film racconta l’emozionante storia di Billy Bloom, un ragazzino che decide di combattere il bullismo al liceo facendosi scudo con la sua diversità ed ergendosi a simbolo per tutti i freaks della scuola. Come? Candidandosi a reginetta del ballo in veste Drag. Perché se ciò per cui vieni attaccato diventa la tua arma, non hai più nulla da perdere e puoi soltanto reagire. La proiezione rientra anche nel programma di Sguardi sul Friuli / Cjalant il Friûl, organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e Il Laboratorio, in collaborazione con il Comune di Udine Assessorato alla Cultura. Il giorno successivo Freak Show aprirà inoltre la 3a edizione di Cortomontagna, in programma a Tolmezzo dal 14 la 17 dicembre.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.