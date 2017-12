UDINE - Ragazzi e ragazze alla pari istruzioni per l'uso. L'Informagiovani del Comune di Udine, in collaborazione con Cultural Care Au Pair, organizza per giovedì 14 dicembre alle 15.30 nella sede di viale Ungheria 39, un incontro per conoscere questa modalità di viaggio all'estero che rappresenta un’esperienza di formazione e lavoro oltre a una straordinaria opportunità di autonomia personale.

L'appuntamento è gratuito, ma è gradita l’iscrizione

L'incontro, infatti, è rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni a cui piacerebbe vivere presso una famiglia americana per un periodo minimo di 12 mesi, occupandosi dei bambini della famiglia stessa, avendo cosi l’opportunità di viaggiare, guadagnare, crescere, migliorare il proprio inglese ed esplorare una nuova cultura.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare allo 0432.292329, inviare una e-mail all'indirizzo infgioud@iol.it o consultare il sito www.informagiovani.udine.it.