Esplode un impianto di distribuzione di gas in Austria: interrotti i flussi verso l'Italia

AUSTRIA - In seguito all'esplosione dell'impianto di distribuzione in Austria, i flussi di gas dalla Russia verso l'Italia - come anticipa l'Ansa - si sono interrotti ma, ricordano gli esperti del settore e lo confermano Gas Connect Austria e Austrian Gas Grid Management, questo non questo dovrebbe creare problemi all'Italia, grazie agli stoccaggi. "Il sistema - si legge sul sito di Gas Connect, hub della rete Ue di distribuzione - è stato spento ed è fuori servizio. Il transito attraverso l'Austria a sud e sud-est è compromesso fino a nuovo avviso".