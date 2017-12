Inter-Pordenone: un pullman in partenza da Tricesimo

TRICESIMO - Non è una caso se uno degli oltre 40 bus in partenza dal Friuli alla volta di San Siro sia partito da Tricesimo. Si tratta, infatti, del paese natale di Michele De Agostini, difensore del Pordenone, che sarà tra i protagonisti della 'storica' partita di Coppa Italia contro l'Inter (fischio d'inizio alle 21 con diretta su Rai Due).

Michele, figlio d'arte (il padre è Gigi De Agostini, che in carriera ha vestito le maglie di Juventus, Inter e Nazionale) avrà quindi il sostegno dei suoi compaesani, che hanno riempito una corriera e sono partiti per Milano, dedicandogli anche uno striscione.

A organizzare la trasferta è stata Camilla: «Siamo in 54 e in due giorni siamo riusciti a riempire il pullman. Siamo tutti di Tricesimo e andiamo a Milano per tifare ramarri e per sostenere il nostro compaesano Michele».