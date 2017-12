Gli eventi in programma mercoledì 13 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 13 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Trudie Styler, moglie di Sting presenta il suo ultimo lavoro in prima nazionale

Mercoledì 13 alle 20.30, saranno Trudie Styler (regista e moglie del cantante Sting) e il famoso direttore della fotografia Dante Spinotti che presenteranno al pubblico udinese, in anteprima nazionale, il film Freak Show (la prevendita dei biglietti è già attiva on-line e presso la cassa del cinema Visionario). Maggiori info, qui.

L'Ora delle storie si racconta Babbo Natale

Un incontro dedicato a Santa Claus. Non poteva che avere come protagonista Babbo Natale, infatti, il prossimo appuntamento de «L'Ora delle Storie», in programma domani, mercoledì 13 dicembre, alle 17 alla sezione Ragazzi della biblioteca comunale «Joppi» di Udine. Il pomeriggio, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società dell'ateneo friulano, sarà condotto dalle studentesse Riviola Zaimi e Chiara Del Bon, che presenteranno l’albo illustrato «I smell Christmas»e racconteranno «dove vive Babbo Natale», il tutto accompagnato da qualche filastrocca, canzoncina, gioco e lavoretto prettamente natalizio. La partecipazione all’appuntamento è libera e gratuita.

‘L’arte viva di Julian Schnabel’

Mercoledì 13 dicembre al cinema Centrale ‘L’arte viva di Julian Schnabel’, ritratto affascinante e rivelatore di uno dei pittori più anticonformisti e irrequieti del panorama contemporaneo,firmato dal regista Pappi Corsicato. Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro (prevendita biglietti attiva on-line e presso la cassa del cinema Centrale).

Natale a CampolessI

Mercoledì 13 dicembre, alle 18, nel piazzale della Chiesa di San Marco, è in programma l’accensione dell'albero di Natale della borgata di Campolessi (Gemona).

‘L’inganno della realtà’: nuovo appuntamento al Visionario

Mercoledì 13 dicembre al Visionario ultimo appuntamento con ‘L’inganno della realtà’, il ciclo che - attraverso musica, cinema, letteratura e scienza - ci parla del concetto di realtà e della sua manipolazione. Maggiori info, qui.

Fieste di Sante Lussie in Plovie

Fino al 13 dicembre è in programma la Fieste di Sante Lussie (Gemona), come sempre all'insegna della migliore tradizione. Anche quest'anno grande ricchezza e varietà di appuntamenti a tema culturale, musicale, sportivo e gastronomico.