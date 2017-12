Tamponamento fra mezzi pesanti: 7 km di coda tra Latisana e San Giorgio di Nogaro

LATISANA - Tamponamento fra mezzi pesanti, in A4, nel tratto Latisana-San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, circa 3 chilometri prima dell’uscita di San Giorgio di Nogaro.



Due i mezzi coinvolti, uno dei quali trasportava lastre di marmo che hanno invaso la carreggiata. Un ferito è incastrato nella cabina di guida. Tutti i mezzi operativi, sanitari e la Polizia Stradale sono già sul posto.



Chiusa l’entrata di Latisana in direzione Trieste e chiuso anche il tratto autostradale Latisana-San Giorgio in direzione Trieste. Un secondo incidente, ma più lieve è accaduto un chilometro a monte del primo fra veicoli leggeri.