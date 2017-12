L' Arcivescovo di Udine incontra politici e amministratori

UDINE - Nell'imminenza del Santo Natale, si rinnova, giovedì 14 dicembre alle 18 al Centro culturale 'Paolino d'Aquileia', il tradizionale incontro dell'Arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, con le donne e gli uomini che nelle istituzioni hanno responsabilità politica e amministrativa sul territorio, a partire dai Sindaci.

Un incontro il cui obiettivo è «condividere uno sguardo su alcune priorità e su alcune criticità, sociali, culturali ed etiche, che interpellano tanto la vita ecclesiale quanto quella civile e politica, ancor più in vista delle importanti consultazioni elettorali di diverso ambito che si avvicinano» scrive l'Arcivescovo nella sua lettera di invito. «Son convinto, infatti - prosegue monsignor Mazzocato -, che viviamo un tempo in cui tenere vivo il dialogo tra le Istituzioni politico-amministrative del nostro territorio e la nostra Chiesa diocesana possa essere di reciproco aiuto e offrire speranza a tutta la popolazione. Negli scorsi anni questa occasione è stata vissuta con cordialità e interesse, ritrovandoci sia per scambiarci gli auguri natalizi sia per condividere un momento di riflessione etica, illuminata dal Vangelo, partendo dalla situazione delle nostre comunità».

Con questo appuntamento annuale l'Arcidiocesi continua un cammino di dialogo con i responsabili del bene comune e aggiunge un elemento nelle iniziative ecclesiali a sostegno dell'impegno sociopolitico, per il quale la Chiesa diocesana ha soprattutto progettato e avviato, a ottobre 2014, la Scuola di Politica ed Etica Sociale, Spes, che quest'anno arriva al suo quarto anno di lezioni con una cinquantina di iscritti e un'offerta formativa di alta qualità.