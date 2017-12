Gli eventi in programma giovedì 14 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 14 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Stress ossidativi e strategie antiaging

Movimento, gestione dello stress, alimentazione: ecco i segreti dello star bene. A raccontarlo, alla platea di Udine, sarà il dottor De Nobili che giovedì 14 dicembre, all’hotel Ambassador, alle 20, terrà una conferenza - organizzata da Lorenzo Dri - sull’argomento. I dettagli, qui.

‘A natale siamo tutti più buoni depressi’

Giovedì 14 dicembre alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la conferenza ‘A natale siamo tutti più buoni depressi’ a cura della dott.ssa Chiara De Marco, psicologa clinica e giuridica. L'ingresso è libero.

Ufficio ricordi smarriti

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 dicembre al Teatro Palamostre di Udine, riapre per il secondo episodio, l’Ufficio ricordi smarriti: nello spazio scenico della Sala Carmelo Bene completamente trasformato dall’intervento scenografico di Luigina Tusini che lo rende un percorso per uno spettatore, da attraversare, da scoprire, facendosi accompagnare dagli interpreti. Per entrare nell’Ufficio ricordi smarriti (20 spettatori a sera) è vivamente consigliata la prenotazione alla biglietteria del Teatro Palamostre (biglietteria@cssudine.it, tel. 0432.506925).

Prélude

Giovedì 14, alle 21, nella sala Pasolini, Contatto ospita il primo evento di danza contemporanea della stagione: è Prélude, nuova creazione coreografica di Kristal Cristina Rizzo per sette danzatori, che ha una fortissima ispirazione nell’eclettica figura del jazzista afrofuturista Sun Ra.

‘La Udine del cuore’

Giovedì 14 Dicembre, alle 18, alla Libreria Tarantola di Udine verrà presentato il nuovo libro di Roberto Meroi: ‘La Udine del cuore, passeggiata in città con Mario Quargnolo’.

Ragazzi e ragazze alla pari? Istruzioni per l'uso

L'Informagiovani del Comune di Udine, in collaborazione con Cultural Care Au Pair, organizza per giovedì 14 dicembre alle 15.30 nella sede di viale Ungheria 39, un incontro per conoscere questa modalità di viaggio all'estero che rappresenta un’esperienza di formazione e lavoro oltre a una straordinaria opportunità di autonomia personale. Maggiori info, qui.

P-Assaggi tra memoria e trasformazione

Ultimo giorno per la mostra fotografica ‘P-Assaggi - Tra Memoria e Trasformazione’, che racconta una delle più grandi rivoluzioni italiane: quella dello psichiatra Franco Basaglia, partita dalla nostra regione negli anni ’70. L’appuntamento è per questo giovedì 14 dicembre dalle 18.30 a Cividale. Maggiori info, qui.

Bilancio di genere

Il Bilancio di Genere 2017 del Comune di Udine che sarà presentato giovedì 14 dicembre alle 17.30 nel Salone del Popolo a palazzo D'Arcono (via Lionello 1). dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171212-471142

‘La Fabbrica dei preti’

Ritorna nel circuito Ert ‘La Fabbrica dei preti’, uno degli spettacoli più graditi dal pubblico regionale nelle passate stagioni. Giuliana Musso – nella triplice veste di drammaturga, regista e attrice – sarà giovedì 14 dicembre alle 20.45 al Teatro Modena di Palmanova. Info, qui.

Alla scoperta di Arturo Zardini

Circa cento anni fa, il poeta e musicista Arturo Zardini scrisse i versi e la musica di Stelutis alpinis. Proprio per approfondire la sua preziosa eredità a lui è dedicato, giovedì 14 alle 18 in sala Corgnali alla biblioteca comunale ‘Joppi’ di Udine, il prossimo appuntamento di ‘Alla scoperta della Joppi’, il ciclo di conferenze per far conoscere, grazie alla sezione Manoscritti e Rari della biblioteca cittadina in collaborazione con la sezione regionale dell'Unione società corali italiane, testi e documenti poco o scarsamente conosciuti ma di grande valore ed importanza, conservati nelle antiche raccolte.

‘Io Resto!’

Il Circolo ‘Nuovi Orizzonti’ dei Rizzi, Udine, insieme all’ANA, Sezione di Udine – Gruppo Rizzi, organizza la presentazione del libro ‘Io Resto! Il sacrificio del Sergente Mitragliere Àngiolo Zampini ‘Eroe senza Medaglia’ di Claudio Zanier e Paolo Strazzolini, che si terrà giovedì 14 dicembre alle 20.15 presso la Sede del Gruppo ANA Rizzi, Centro d’incontro ‘A. Rizzi’, situata in Via Lombardia n.3, Rizzi.