Un incentivo per le assunzioni delle madri con figli sotto i 5 anni

FVG - Le politiche attive del lavoro e gli interventi a sostegno della formazione sono stati i temi al centro dell'incontro avvenuto tra la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis.

I rappresentati delle sigle confederali, dopo aver espresso soddisfazione per il raggiungimento della soglia di oltre 500 mila occupati in Friuli Venezia Giulia e per la contrazione della disoccupazione, hanno rimarcato alla presidente l'importanza del forte impegno della Regione in ambito formativo soprattutto a favore dei giovani. Un tema in merito al quale Serracchiani ha garantito la massima attenzione della Giunta e ha confermato lo stanziamento di 14 milioni di euro per il 2018 a favore della formazione.

La presidente ha quindi sottolineato l'inserimento nella legge di Stabilità di un provvedimento che introdurrà un incentivo alle aziende che assumeranno madri con figli sotto i 5 anni. Un'iniziativa volta a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro delle giovani madri che prevede anche un incremento dell'incentivazione per le imprese dotate di asili nido aziendali. Serracchiani ha quindi ribadito ai sindacati i numerosi provvedimenti a sostegno dei lavoratori in difficoltà, ma anche il ripristino dei lavori socialmente utili (Lsu) e la creazione di interventi analoghi per le persone con disabilità.