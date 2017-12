Che tempo farà venerdì 15 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una depressione con aria fredda in quota domina l'Europa centro-settentrionale e favorisce, sulla regione, l'afflusso di correnti sud-occidentali, più umide nei bassi strati. Venerdì passerà un fronte che interesserà però solo marginalmente la regione.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 15 dicembre, avremo cielo nuvoloso a ovest, coperto sulla costa e sulle zone orientali. Probabili piogge sparse intermittenti in genere deboli o moderate, più abbondanti a est. In montagna probabili nevicate, inizialmente oltre i 700 metri circa, poi un po' più abbondanti ed in calo fino a 400 metri circa. Sulla costa soffierà Libeccio da moderato a sostenuto, in serata Bora, anche sostenuta.