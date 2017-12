Evergreen Life Foundation premia una studentessa con una borsa di studio triennale

GEMONA DEL FRIULI – Si è tenuta martedì 12 dicembre 2017 all'Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli la consegna della IV borsa di studio promossa dalla Evergreen Life Foundation Onlus, la fondazione attraverso la quale l’omonima azienda di San Giovanni al Natisone, nota per il suo brevetto legato all’infuso di foglie d’olivo, premia giovani studenti meritevoli in tutta la Regione.

Ad aggiudicarsi il premio, un assegno pari a 4.500 euro suddiviso in tre tranche annuali da 1.500 euro, è stata la giovane Raluca Fogoros, che ha da poco iniziato la sua carriera universitaria all’Ateneo di Udine frequentando il corso 'Diritto per le imprese e le istituzioni'. A consegnare la borsa di studio la presidente della Fondazione Alessandra Pesle, che ha dichiarato: «Continua il nostro impegno affinchè giovani studenti meritevoli possano proseguire brillantemente la carriera scolastica e concretizzare i propri sogni in termini di realizzazione professionale. Sono convinta che questo impegno sia un dovere per tutte le aziende, che devono ricercare proprio nelle giovani leve i protagonisti del futuro».

La scelta, come gli scorsi anni, ha tenuto conto dei meriti scolastici, del reddito familiare ed è strettamente vincolata all’iscrizione universitaria. Hanno partecipato alla premiazione Beppe Govetto, assessore provinciale all’Istruzione e allo Sport, il sindaco di Gemona Paolo Urbani e, in rappresentanza dell’azienda Evergreen Life, Silvia Pesle, Giovanna Pesle e Claudia Pesle. Quest’ultima ha intrettaneuto la platea, composta da tutti i ragazzi frequentanti le classi quinte dell’istituto, con un intervento dal titolo 'Formazione e motivazione per la vita', propedeutico all’evoluzione da studente ad individuo che dovrà farsi carico di nuove responsabilità, sia in campo professionale che nella vita.

L’azienda ha premiato con un cesto di suoi prodotti anche una giovane diplomata, uscita dall’Isis Magrini Marchetti con una votazione di 100 e lode.