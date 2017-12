Cade con il motorino: 25enne finisce all'ospedale con un trauma cranico

UDINE - Scivola con il motorino. A causa della caduta riporta un trauma cranico e una ferita lacero contusa del cuoio capelluto. L’incidete è avvenuto attorno alle 12.30 del 14 dicembre.

Il ragazzo di 25 anni, in sella al mezzo a due ruote, ha perso il controllo ed è rovinato a terra. Le cause della fuoriuscita autonoma, avvenuta in via Calvario, nella zona del cimitero di Udine, sono ancora al vaglio delle autorità. Per soccorrere il giovane sul posto è giunta un’ambulanza, in codice giallo, e le forze dell’ordine. Il ragazzo è stato prima stabilizzato sul posto e quindi trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.