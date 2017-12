‘No alla Solit'Udine’: attiva una rete di 24 associazioni

UDINE - Oltre duemila interventi: questo il bilancio 2017 di ‘No alla Solit'Udine’, progetto nato nel 2004 con lo scopo di permettere alle persone sole e anziane (over 65) di rimanere il più a lungo possibile presso la propria abitazione.

Popolazione anziana in crescita

Il progetto è nato dalla constatazione che la popolazione udinese anziana è in continua crescita e che molto spesso il fattore anagrafico si unisce a una condizione di solitudine e di fragilità che ostacola gravemente la possibilità di mantenersi indipendenti e attivi. ‘No alla Solit'Udine’ risponde ai bisogni più semplici della quotidianità attenuando la condizione di solitudine o emarginazione, offrendo un collegamento con la rete dei servizi, aiutando l’anziano a mantenere relazioni sociali e dando ascolto e informazione per migliorarne la qualità di vita. Grazie al progetto, gli anziani possono contare sul ritiro e consegna referti medici e farmaci, spesa con consegna a domicilio, piccoli interventi di riparazione domestica, compagnia a domicilio e passeggiate, trasporto, accompagnamento in strutture sanitarie ma anche barbiere, prenotazione visite ed esami e informazioni sui corsi e sulle iniziative per rimanere attivi. Nel corso degli anni, il servizio ha ottenuto risultati lusinghieri. Gli ultimi dati, relativi al 2017, vedono un volume di attività di 4.380 colloqui telefonici necessari ad attivare 2522 interventi. I più richiesti sono stati ‘compagnia e passeggiata’ (563), ‘trasporto’ (513), ‘informazioni’ (587), ‘accompagnamento in strutture sanitarie’ (212) e ‘spesa a domicilio’ (181).

Gli orari degli sportelli

Il servizio conta su due sportelli con la presenza di operatrici (in via Martignacco 146 e via Pradamano 21) aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e un numero verde (800 20 19 11) operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 con operatore e negli altri giorni e orari con segretariato telefonico. Per dare ulteriore slancio e conoscenza del progetto è stato prodotto un nuovo depliant, con il nuovo logo, che verrà stampato e diffuso in migliaia di copie a partire dal mese di gennaio 2018.

24 associazioni

L’ultimo protocollo di No alla Solit'Udine, firmato il 16 dicembre 2016, vede la collaborazione di 24 associazioni: Associazione Amici del Salotto, Alice, Anmic, Anvolt, Apici Asdo, Avulss, Anteas, Auser Volontariato ‘Renato Feruglio’, Associazione Progetto Tempo, Associazione Banco Alimentare, CE.R.I.C.O.T., Coesi, Comitato Parenti Ospiti Iga, Fondo di Beneficenza Bianca Piubello, Gruppi di Volontariato Vincenziano, Hattivalab Cooperativa Sociale Onlus, Judinsi Onlus, Libera..mente, Pervinca Società Cooperativa Sociale, Ranginsi onlus, Società San Vincenzo de Paoli, Università Terza Età e Pro Senectute Città di Udine.