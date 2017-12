La Gsa Udine di scena a Bergamo

UDINE - Nella 12a giornata del torneo di serie A2, l'Apu Gsa Udine è di scena venerdì sera a Bergamo contro la squadra locale con inizio match programmato alle ore 21 (diretta su Udinese Tv). La partita vedrà l'esordio in maglia bianconera della guardia La Torre appena giunto dall'Olimpia Milano e che va sostanzialmente a sostituire in squadra il pari ruolo Pinton, ancora fuori dai giochi per l'infortunio alla mano patito prima della gara con Forlì.

Sulla carta, l'impegno in terra lombarda non dovrebbe comportare grossi rischi per la formazione ospite: Bergamo viene da quattro sconfitte consecutive ed ha solamente quattro punti in classifica contro i sedici dei friulani. Coach Lardo ha, però, già messo in guardia i suoi giocatori per evitare cali di tensione che sono costati, negli scorsi incontri, la sconfitta casalinga con Jesi e la partita raddrizzata all'ultimo con Piacenza.

Nel frattempo, stanno precedendo bene le vendite dei biglietti per la prossima partita casalinga in programma il 23 dicembre contro Montegranaro. La società friulana ha comunicato che i tagliandi acquistati fino a questo sabato alla Basketball House del Città Fiera danno il diritto di prenotare un biglietto anche per il derby con Trieste in programma il 29 dicembre.