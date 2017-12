Riapre il Mocambo: Udine riavrà la 'sua' terrazza panoramica

UDINE - Dopo 50 anni di attesa la città di Udine potrà riavere la 'sua' terrazza panoramica. Sabato 16 dicembre, infatti, riaprirà il Mocambo, bar e ristorante al quarto piano di palazzo Antivari. Un locale che ha fatto la storia (musicale ed enogastronomica) della città, dalla cui terrazza si può avere uno scorcio unico su Udine e sul Castello. Il taglio del nastro è previsto alle 12.30.

Investimento di privati anche grazie a fondi Pisus

Il nuovo locale si chiamerà ‘Mocambo Sky Restaurant’, oltre che con investimenti privati (l'iniziativa imprenditoriale è di Luciano Gallerini), anche grazie ai fondi del progetto Pisus. Proporrà una gastronomia qualificata che andrà ad arricchire l’offerta della città, occupando l’intero quarto piano di palazzo Antivari (si affaccia su piazza XX Settembre). La cucina sarà tradizionale ma rivisitata in chiave moderna, fedele alle specialità di stagione.

Revival degli anni '60

Ci sarà spazio, oltre che per cenare, anche per ospitare eventi, compleanni e feste in genere. Inoltre, elemento quest’ultimo da non sottovalutare, dalla terrazza esterna si potrà godere di una vista unica sul Castello di Udine. Da sabato, quindi, ci si potrà immergere in questo revival degli anni ’60, luogo cult per chi, all’epoca, amava divertirsi e fare baldoria.