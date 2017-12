‘Desideri all’asta’: Bastianich guida d’eccezione nelle cantine di famiglia a favore dei senzatetto

CIVIDALE - Una visita esclusiva con Joe Bastianich nella cantina di famiglia a Cividale del Friuli, seguita da una degustazione guidata di alcuni dei vini più rappresentativi della produzione aziendale e una cena conviviale per quattro persone al Ristorante Orsone. È questa una delle proposte di «Desideri all’asta», iniziativa benefica che permette di aggiudicarsi su eBay.it un oggetto speciale donato dal proprio artista preferito o un’occasione per incontrarlo, rilanciando sul prezzo di partenza che è di 1 euro.

C’è tempo fino al 19 dicembre

In asta anche: incontri nel backstage con Gianni Morandi (28 marzo, Mediolanum Forum di Assago) e con Giovanni Allevi (9 aprile, Teatro Nazionale di Milano), più due biglietti per i rispettivi concerti. E ancora: l’album Dediche e manie autografato da Biagio Antonacci; la t-shirt indossata da Luciano Ligabue nel video Niente Paura e quella disegnata da Nina Zilli indossata durante la sua ultima tournée Modern Art Tour. Poi anche un cappellino e una maglietta di Valentino Rossi con autografo; un quadro della collezione privata di Gué Pequeno da lui realizzato con la tecnica del collage resina e accompagnato da una dedica personalizzata. E infine l’agenda di redazione di Diabolik, ricca di curiosità, anticipazioni e schizzi originali dei disegnatori della Casa Editrice Astorina, con copertina illustrata da Giuseppe Palumbo; l’opera autografata Empire State Building dell’artista di fama internazionale Emiliano Ponzi.

Fondazione Progetto Arca onlus

Questa 17esima edizione di 'Desideri all’asta' è dedicata a Fondazione Progetto Arca onlus che da oltre 20 anni porta un aiuto concreto a coloro che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione. Progetto Arca opera in tutta Italia e nell’ultimo anno ha assistito 80.000 persone, distribuito oltre 2 milioni di pasti e offerto più di 600.000 notti al riparo. In particolare, i fondi raccolti serviranno a sostenere l’impegno di Progetto Arca al fianco delle persone senza dimora durante il periodo invernale. Si tratta infatti di un momento dell’anno particolarmente critico in cui è necessario intensificare i servizi di prima assistenza e potenziare i progetti di reinserimento sociale perché solo attraverso l’inclusione è possibile immaginare un nuovo percorso di vita. All’asta, iniziata lo scorso 21 novembre, hanno già aderito Vasco Rossi, J-Ax, Ambra Angiolini, Paola Turci, Caparezza, Claudia Gerini, Pierò Pelù, Noemi, Roberto Valbuzzi, Massimo Dotti, Olimpia Zagnoli e Francesco Poroli. www.progettoarca.org