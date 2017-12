Gli eventi in programma domenica 17 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Santa Claus run Fvg’

Anà-Thema Teatro organizza a Osoppo il 17 dicembre, per festeggiare insieme le festività, la prima edizione della ‘Santa Claus run Fvg’, una corsa/camminata non competitiva a ritmo libero di 5 km. Tutti i dettagli, qui.

In anteprima Ferdinando

Ma non finisce qui! Domenica 17 dicembre (alle 15) in anteprima al cinema Centrale, Ferdinand versione cinematografica del corto disneyano Ferdinando il toro, vincitore nel 1938 di un Oscar per il soggetto, a sua volta basato su La storia del toro Ferdinando di Munro Leaf del 1936. Per informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.

Evgenij Onegin

Fine settimana all’insegna della grande lirica e delle sorprese quello in programma al Giovanni da Udine sabato 16 e domenica 17 dicembre. Per l’arrivo dell’opera-capolavoro del romanticismo russo, Evgenij Onegin di Pëtr Il´ič Čajkovskij, che andrà in scena domenica alle 16, il Teatro Nuovo riserverà infatti al pubblico alcune iniziative speciali.

‘Biancaneve, la vera storia’

La fiaba classica, che verrà rappresentata in occasione dello spettacolo ‘Biancaneve, la vera storia’ dal CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg domenica 17 dicembre alle 17, al Teatro Palamostre. La Biblioteca ha predisposto la bibliografia su Biancaneve, che verrà distribuita in teatro.

‘Sonata n. 1 in sol maggiore’

Domenica 17 dicembre invece, alle 16.30 nella saletta concerti de la casa museo La Mozartina a Paularo, proprietà del maestro Giovanni Canciani direttore artistico della rassegna, il duo composto dal pianista Giacomo Miglioranzi e dal violinista Alessandro Fagiuoli, sarà interprete di un programma cameristico intenso tra Romanticismo e Novecento con Sonate di Beethoven, Brahms e Hindemith. Del primo la ‘Sonata n. 4 in la minore’ op. 23, del secondo la ‘Sonata n. 1 in sol maggiore’ op. 78, del terzo la ‘Sonata n. 1 in mi bemolle maggiore’ op. 11. Concerti ad ingresso gratuito.

Il magico mondo dei folletti

Domenica 17 dicembre, dalle 15, nel centro storico di Gemona del Friuli è in programma ‘Il magico mondo dei folletti’: via Bini sarà arricchita da addobbi, luci, profumi, musiche e canti natalizi si trasformerà come per magia in un mondo incantato e animato dai folletti di Babbo Natale. Nella splendida e unica cornice della corte di Palazzo Elti, in vari laboratori, i bambini assieme ai genitori potranno realizzare bellissimi decori natalizi e ascoltare letture di storie fantastiche volando con la fantasia fin su al castello. Vi aspettiamo numerosi. In caso di brutto tempo verranno comunque assicurati i laboratori nella corte di Palazzo Elti. La manifestazione sarà arricchita dai canti dei seguenti cori che si esibiranno in Via Bini: alle 15.15 Coro Glemonesis di Gemona del Friuli; alle 15.45 Coro Gotis di Note di Cassacco; alle 16.15 Coro Kelidon di Gemona del Friuli; alle 16.45 Coro Primetor di Gemona del Friuli.

La pastasciutta più buona dell'anno

Torna il tradizionale appuntamento alla sede del Centro Socio Culturale di Godo, domenica 17 dicembre alle 18, con la ‘Pastasciutta più buona dell'anno’. Iniziativa di solidarietà in cui tutto il ricavato raccolto verrà devoluto in beneficenza.

‘I Concerti di San Martino’

Domenica 17 dicembre, alle 16.30 nella sala concerti de La Mozartina di Paularo, il pianista Giacomo Miglioranzi ed il violinista Alessandro Fagiuoli, eseguiranno Sonate di Beethoven, Brahms e Hindemith. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Mercatini di Natale

Domenica 17 dicembre circa una trentina di bancarelle tra hobbisti, articoli regalo, oggettistica, agroalimentare, verranno ospitati in piazza XX Settembre, con animazione itinerante grazie ai Musici Zampognari ‘Le tre cipolle’ e lo spettacolo di Cosmoteatro per i più piccoli, dal titolo ‘Zippo’. ‘Dopo l’inaugurazione prevista per la riqualificata principale piazza cittadina – spiega Roberto Zamolo, presidente della Nuova Pro Loco Tolmezzo – vogliamo subito valorizzare il ‘salotto buono’ tolmezzino con un appuntamento di forte richiamo’. Maggiori info, qui.

‘Un sorriso lungo 150 anni’: presepe Scuola Santa Maria degli Angeli

La cerimonia è inserita nelle iniziative per celebrare i 150 anni della scuola delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore. Proprio per questa ragione il tema ci quest’anno, grazie anche alla concomitante ricorrenza dei 150 anni della scuola, è ‘ un sorriso lungo 150 anni’. I visitatori saranno accompagnati nella visita dai sorrisi di qualche centinaia di bambini, di ogni paese e di tempi diversi. Un modo per ricordare anche l’azione educativa delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, che dopo aver fondato nel 1867 a Gemona del Friuli la loro prima scuola, hanno continuato ad aprire scuole in quattro continenti, riuscendo a portare sorrisi anche in zone critiche come il Bronx, i paesi indiani flagellati dallo Tsunami, nella repubblica Centrafricana ed in Cameroun.Perché la Pace, la serenità, l’accoglienza, il sorriso devono essere un bene di tutti e per tutti. Progetto presepio 2017 è visitabile dal 25 novembre al 21 dicembre e dal 6 al 31 gennaio nei locali della scuola ‘santa Maria degli Angeli. Aperture straordinarie: 17, 25, 26, 31 dicembre e 6,7, 14 gennaio , dalle 16 alle 18 Ingresso gratuito Per informazioni telefonare allo 0432 981502

Maravee Mind

Mostra personale dell'artista altoatesino Willy Verginer che incarna la tensione fra Ragione e Passione nella relazione fra l'amore per la natura e una progettualità certosina, finalizzata allo sviluppo di gruppi scultorei lignei capaci di comunicare il forte messaggio della sua dedizione alla relazione uomo/mondo. Dalla scelta del materiale naturale utilizzato, allo sviluppo di tematiche ambientali, le opere mettono in scena una progettualità concettuale ma capace di azionare nello spettatore il tasto del coinvolgimento emozionale. Per Maravee Mind Verginer mette in scena un'umanità ‘a testa alta’, che troneggia argentea su barili riciclati, che in essi si distende per cercare pulizia del mondo o, ancora, che svetta sul riciclo colorandosi di verde clorofilla per scambiare la propria epidermide con il fogliame e il tronco degli alberi. La mostra sarà aperta dal 2 dicembre 2017 al 28 gennaio 2018 col seguente orario: 10-12.30 e 14.30-18 chiuso lunedì.

Egb: la European Green Belt in Italia e in Friuli Venezia Giulia

Domenica 17 dicembre riaprirà per il periodo festivo il Centro visite del Parco naturale delle Prealpi Giulie a Prato di Resia. Per l’occasione, alle 15 verrà inaugurata la mostra itinerante ‘Egb: la European Green Belt in Italia e in Friuli Venezia Giulia’. Maggiori info, qui.

‘Camminandos insieme’

Sensibilizzare sulla prevenzione del carcinoma mammario e diffondere la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico: con queste due finalità nasce ‘CamminAndos Insieme’, prima edizione della camminata per la ricerca ideata dall'Andos Udine. L'evento non competitivo, organizzato assieme all'associazione Maratonina Udinese, si terrà domenica 17 dicembre al Parco Moretti. Tutti i dettagli, qui.

Natale a Udine

Le Natività in mostra nei locali della chiesa di San Pio X a partire dal 17 dicembre e fino al 7 gennaio per la 12^ rassegna di presepi.

‘Mozart, per gioco’

Matinée in Casa Cavazzini domenica prossima 17 dicembre, alle 11, con un nuovo appuntamento del progetto ‘Arti parallele’ firmato dagli Amici della Musica di Udine. Si tratta di un omaggio affettuoso al genio mozartiano, ritratto in un’insolita dimensione domestica. ‘Mozart, per gioco’ si snoda intorno a un testo originale di Stefano Valanzuolo (che ne è la voce narrante) e gioca con due coppie di personaggi sposi-artisti, un po’ come avviene, con esiti teatrali altrimenti straordinari, nel ‘Così fan tutte’.

Col naso all’insù

Domenica 17 dicembre alle 15.30 appuntamento al Teatro Gustavo Modena di Palmanova per Col naso all’insù, spettacolo di teatro danza dedicato ai bambini dai 4 anni in su prodotto dalla compagnia toscana Sosta Palmizi, storica formazione di danza contemporanea che mescola i linguaggi del movimento e della danza, della parola e della musica, del disegno e di altre forme di espressione scenica.

Tempo

Alle 17 nello spazio Lo Studio di Udine in Via Fabio di Maniago 15, appuntamento con lo spettacolo per i bambini dai 2 anni in su Tempo, progetto collettivo firmato dalla Compagnia Tardito Rendina, Sosta Palmizi e Bruno Franceschini. Cos’è il tempo? Dalle suggestioni che scaturiscono da questa domanda solo apparentemente innocua nasce uno spettacolo di teatro-danza poetico e originale.

Resonet in Laudibus, la gioia del Natale

Alla Chiesa di Santa Chiara annessa all'Educandato Uccellis di Udine, il 17 dicembre, dalle 18, è in programma un concerto dal titolo ‘Resonet in Laudibus, la gioia del Natale’. Maggiori info, qui.

'Collegium Pro Musica’

Il terzo concerto della trentasettesima edizione de ‘I concerti Cividalesi’ è organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Moimacco. Domenica 17 dicembre, alle 20.45, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Moimacco, sarà possibile assistere a un concerto di musica barocca di altissimo livello, inframezzato da letture natalizie, scelte e lette da Gianfranco Di Primio. Maggiori info, qui.

Christmas Wine Bus

Domenica 17 dicembre si inaugura la stagione invernale del Wine Bus: partenza dall’Infopoint di Udine (piazza I Maggio) con due percorsi dedicati agli acquisiti natalizi di vino e prodotti tipici nelle aziende della Strada del Vino e dei Sapori del Friuli Venezia Giulia. Ecco qui tutti gli orari.