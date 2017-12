Auguri in musica con The Groove Factory: ospite Stef Burns

UDINE - Venerdì 22 dicembre, auguri in musica con The Groove Factory nel cuore di Udine in Piazza della Libertà dalle 18. Novanta minuti di pop rock internazionale per scaldare il pubblico con l’energia degli allievi, degli insegnanti e degli amici della scuola di musica. Dal trombettista di Marco Mengoni Francesco Minutello al sassofonista jazz Federico Missio, da Dente, il cantante della cover band Fandango, a Nick Eyes. Inoltre ospiti anche StreetBrothers e Artballetto. E non può mancare la talentuosissima Shari.

Stef Burns

Ma la sorpresa che The Groove Factory ha organizzato è anche la presenza del chitarrista che da anni incanta i fan con la sua Fender Stratocaster, che suonerà in qualità di special guest alcuni classici rock con l’energia e l’entusiasmo che da sempre lo contraddistinguono: Stef Burns. Il chitarrista e cantautore californiano, dopo il tour negli Stati Uniti e in Giappone con Huey Lewis & the News, torna in Italia per la ripresa del suo «The Italian Job Tour», che in primavera l’aveva visto esibirsi con successo un po’ in tutta Italia, prima del tour estivo con BGH, trio con Claudio Gallo Golinelli e Will Hunt (che ha toccato anche Grado per il Sun&Sounds Festival). L’ultimo album di inediti è Roots and Wings (etichetta Ultratempo) un disco rock sincero e sentito che lo vede nella triplice veste di autore chitarrista e interprete.

Dieci anni di The Groove Factory

Durante The Groovy Xmas Concert, venerdì 22 dicembre, si potrà anche acquistare il dvd realizzato per i dieci anni di attività di The Groove Factory, festeggiati a ottobre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Con il ricavato di quella serata, in collaborazione con il Lions Club Agorà di Udine, sono state realizzate 7 borse di studio per Giovani Talenti da 300 euro l’una. Il bando per aggiudicarsele sarà online proprio dal 22 dicembre su www.thegroovefactory.it. La serata The Groovy Xmas Concert è organizzata dall’associazione Living Music in collaborazione con The Groove Factory e Artballetto, con il contributo del Comune di Udine. Ingresso libero.