Aquileia, ambasciata del Terzo Paradiso

AQUILEIA - Lo scorso 11 luglio, l'artista Michelangelo Pistoletto ha nominato Daniela Di Gennaro ambasciatrice del Terzo Paradiso e la città di Aquileia è diventata ambasciata di questa grande opera collettiva e partecipata dell'artista.

Il Terzo Paradiso

E' un simbolo, una riconfigurazione del simbolo dell'infinito ideata dall'artista nel 2003: tra i due cerchi contigui, assunti a significato dei due poli opposti di natura e artificio, viene inserito un terzo cerchio centrale, a rappresentare il grembo generativo di una nuova umanità, ideale superamento del conflitto distruttivo in cui natura e artificio si ritrovano nell’attuale società.

L'evento

Il 21 dicembre la città di Aquileia festeggia il Rebirthday2017 con un laboratorio creativo-performativo ideato e curato da Daniela Di Gennaro esperta di didattica dell'arte. L'evento è gratuito e si rivolge sia ad un pubblico di piccoli (minimo 4 anni) che di adulti. Tutti i partecipanti realizzeranno degli occhiali fai da te in cartoncino che permetteranno simbolicamente di vedere con gli occhi di un altro. La montatura riprenderà il simbolo della rinascita mentre le lenti saranno costituite dai ritratti di occhi che i partecipanti si faranno reciprocamente. Al termine del laboratorio tutti i presenti verranno invitati a scambiarsi gli occhiali in modo da creare quante più combinazioni possibili per provare a vedere con occhi diversi: adulto e bambino, uomo e donna, giovane e anziano, italiano e straniero etc. L’evento è organizzato da Luisa Contin, assessora alla cultura e vicesindaca del Comune di Aquileia. Laboratorio gratuito con prenotazione: tel 3298339042. Per una ricostruzione cronologica degli eventi che segnano le tappe del Terzo Paradiso, si rimanda al sito www.terzoparadiso.org.